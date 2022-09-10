解放军军机与疫情——两个无奈无感统计数字

来源：台湾《联合报》

作者：张竞，中华战略学会资深研究员

目前台湾社会有两组政府主管机关要逐日公布之统计数字，一个是从2019年4月1日，政府宣称发现解放军战机进入台湾防空识别区西南空域活动，就开始逐日对外公布解放军战机在台周边空域活动统计数字。而另外一组就是从2020年初冠病疫情爆发开始，逐日由中央疫情指挥中心对外公布之疫情状况统计数字。

回顾政府对外揭露解放军战机在海峡南部台湾防空识别区西南空域活动初期，当时国安高层决定顺势炒作，对民众高调演出防空警戒战备提升秀，不但国防部长会从立院请假进驻作战指挥所，还会与参谋总长轮番上阵坐镇指挥。三军统帅更是透过社交媒体高调表示将会“强势驱离”，甚至还藉此趁机向国际社会不断指控解放军侵扰台空域。

但是经过相当时日，不但发现解放军战机活动范围逐渐向台湾本岛周边空域接近，甚至还有运用军机远航训练，实施环绕台湾本岛飞行课目，根本完全无视台方逐日公布解放军战机活动统计数字。而且在过去几年间，解放军在海峡中线附近飞航活动亦逐渐增加，穿越中线空域根本就变成家常便饭，对于台方不断指控其越过海峡中线根本就是置若罔闻。

等到今年8月初美国众议院议长佩洛西访台后，解放军趁机发动围台军演，而解放军战机与舰艇更是密集穿越海峡，并且在台湾本岛周边海空域保持常态活动；此时政府开始将解放军舰艇与战机活动资料汇整逐日公布，于是逐日公布更新之解放军战机与舰艇活动统计数字就变得更加详实完整。

回过头来，再看看当初由中央疫情指挥中心逐日对外公布台湾疫情统计数字，在2020年年初开始直到2022年3月底，政府对外公布统计数字绝对是让全球感到羡慕，而政府亦因能够将疫情掌控到此种水准，因此在入出境管制、隔离期程、口罩、防护衣、疫苗、快筛试剂、核酸检测以及相关医疗器材采购上翻云覆雨予取予求。尽管各项决策过程有违常理，处处启人疑窦，但因整体防疫统计数字实在极度漂亮，让质疑者难以要求主事者公开决策过程与相关会议记录。

不过等到今年3月底4月初时，疫情开始失控，每日感染冠病人数开始猛增至数万，而此时中央疫情指挥官陈时中却在7月初疫情开始减缓时，决定投入台北市长选举，更是引起各方负面评议。更没想到疫情到8月初每日感染平均数值还未低于两万时，就开始转向逆势增长，显然疫情仍然还未获具体控制，台湾社会仍然必须严肃面对。

面对当前台湾社会每天都会公布之解放军战机与舰艇在台湾周边海空域活动，以及冠病感染与死亡等两项统计数字，其实台湾乡亲已经是逐渐无奈与无感。无奈是因为理解当前政府显然是无法改变现状，国安高层与政府防疫机制完全无法左右情势如何发展；而无感是明明知道此等冠状病毒与解放军机舰虽然是意味着相当程度之威胁，但经过长久反复见到冰冷统计数字，整个认知刺激强度门槛提升，最后就会导致对于其变化无感。

吾人都能理解温水煮青蛙时，尽管加温缓慢，但是到头来温度到达某种程度，还是会产生致命效应，只是青蛙在此过程中逐渐对温度无感，亦对现状变化万分无奈，最后亦丧失对于威胁之警觉心。尽管许多人都指出，到最后人类显然是要与冠病共存，那么台湾乡亲到头来，是否未来亦要与在台湾本岛周边活动之解放军战机与舰艇共存呢？

此种对于冠病疫情与解放军机舰活动完全束手无策，但却天天见到政府公布最新统计数字，最后是否就会让台湾乡亲对冠病所造成疫情，在心理认知上逐渐麻痹，将其视为稀松平常流行性感冒等级之疫病。而对于解放军战机与舰艇在台湾本岛周边海空域活动，亦视其为司空见惯不足为奇之军事样态，换言之也就是所谓新常态，难道吾人已经不自觉地开始接受此种新常态吗？

对解放军战机与舰艇活动状况统计以及冠病疫情感染状况，虽然台湾政府主管机构相当负责逐日统计公布，但当这两个统计数字开始逐渐愈来愈让台湾乡亲无奈与无感时，我们这些坐在炉火上大锅中之青蛙，是否还能够感受到水温在逐渐升高呢？

