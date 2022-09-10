揪杨丞琳海鲜事件点火者 不如管好网军

来源：台湾《联合报》

资讯战蔚为风潮，连督导业务范围并非资安的台湾行政院政委张景森也来关注。但仔细一看，张景森在社群平台发表的看法，表面上开放要网友找“杨丞琳海鲜事件”源头，自己却先预设了是中国大陆所为的答案。近年台湾网军事件频传，矛头指向绿营所为不在少数，张景森要找个案点火者，不如通盘性地节制台湾网军。

纵观杨丞琳事件，特定议题在特定时间点，以远超乎它本身该有的影响力快速传播，的确符合资讯战特徵。但张景森直指“难道是红军”，则是又一次绿营扣红帽子的反射动作。

该事件固然有可能是对岸所为，但绿营侧翼发动的机会同样不低。近年来在执政党催化下，绿营侧翼普遍呈现民族主义高涨的状态，“暴走”情事多有所闻，例如去年郭台铭愿协助购买BNT疫苗，侧翼就因为该疫苗有陆方代理商的因素，一拥而上攻击，敌我不分的状况，最后还是民进党高层出面定调感谢郭台铭，才得以止息。

海鲜事件中，相同的背景因素依然存在，绿营网军看到了台湾艺人在大陆有任何一点“缺少台湾价值”的言论，主动挑起此战场批斗，同样是相当合理的推论。张景森在事实未明之前就先射箭、再要网友们帮忙画靶，这难道不也是另一种认知作战吗？

这次风波是谁点的火，目前未明朗，倒是亲绿网军多次胡作非为，曾被明确地人赃俱获。从农委会“1450网军”案、杨蕙如关西机场造谣案、林玮丰案、行政院小编案、到林秉枢案，共通点都是和民进党关系匪浅。

更有甚者，过去低调暗地作业的网军，随着数位部挂牌，大有台面化可能；连内政部这样的公家单位，在这次海鲜事件也以官方脸书名义批斗特定艺人。当台湾网军越来越“不演了”，民进党要员们却选择性视而不见，只怕有更多的内部对立与反效果。