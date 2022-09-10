中俄重构“心脏地带”　国际秩序非西方说了算

来源：香港01

作者：倪文迪

俄罗斯总统普京9月7日在远东城市海参崴主持2022年东方经济论坛，批评西方国家明目张胆地将行为模式强加于其他国家，以令他们服从西方意志。他表示西方以制裁来孤立俄罗斯的企图必然失败，反之亚洲则正在崛起并得到未来。

中国派出了全国人大常委会委员长栗战书参加这次会议，是2020年初爆发冠病疫情以后首名政治局常委外访，也是俄乌战争爆发后首位访俄的中国领导人，规格非常高。栗战书强调中俄合作的重要性，并与普京会面详谈。

根据俄国驻华大使所述，普京将于下周四至五（15及16日）于乌兹别克撒马尔罕举行的上合组织峰会中，与中国国家主席习近平见面。若然属实，这将是习近平在疫情后首次外访，象征意义不言而喻。

俄罗斯转向亚洲

自俄乌战争以来，俄罗斯与西方正在经济上脱钩，因此俄罗斯转向亚洲市场是几乎肯定的发展。西方国家对俄罗斯的制裁前所未有，近日还公布了对俄罗斯石油的限价政策。这些政策表面强硬，但起不了重要作用。北溪管道已完全停止，普京在东方经济论坛亦公开表示，欧洲能源市场对俄罗斯已不再优先。在会议之外，中俄近日更签订新的能源合同，天然气交易将以人民币及卢布各半的比例结算，以取代原来的欧元。对于俄罗斯，亚洲足以完全取代欧洲市场，限价令因而不需理会。

从中俄各自的表态可以预期，中国虽然不会直接对俄罗斯进行军事支持，并会在乌克兰问题保持中立，但两国的合作将会愈来愈大。在能源之外，中俄在非美元结算、产业链重组、被西方封锁的技术等问题上的合作空间都会很大。而将中俄合作串连起来的，正是共同对来自西方压迫的不满。

中亚地缘政治格局必然改变

中俄的紧密经济合作更会影响到整个世界的地缘局势。英国上世纪地缘政治学家麦金德（Halford Mackinder）曾经提出心脏地带理论，视欧亚大陆中央为世界中心，称之为“心脏地带”（Heartland）。他认为只要能有效控制心脏地带，便形成巨大“陆权”势力，足以将英、美等“海权”贸易大国排陆于外围。

由于心脏地带过于庞大，过去未曾有国家能顺利控制整个地区，苏联曾经以武力接近控制此地区，但中苏交恶、阿富汗战争都令苏联未能独霸心脏地带。中俄作为欧亚大国，分别控制了心脏地带的两侧：远东海岸及东欧，假如合作不断提高，心脏地带就可以有效地发展，而整个中亚都会成为中俄地缘政治的影响范围。

已规划25年的中国—吉尔吉斯—乌兹别克铁路，俄罗斯过去认为将加大中亚几个前苏联成员国与中国的关系，并不乐意见到。但5月底俄罗斯已一改以往立场，不再反对，反映其重新将国家战略重心转向亚洲，同意与中国达成彼此发展中亚的共识。下周上合组织选在乌兹别克的撒马尔罕举行峰会，亦反映了中国重视与俄罗斯在中亚的合作发展机会。更何况上海合作组织本身就是典型的“陆权”合作组织，成员国主要是欧亚心脏地带的国家。

中俄元首在中亚会面，很可能是一个新时代的开始。日前逝世的戈尔巴乔夫所象征的后冷战美国时代已成过去，中俄合作正在引发地缘政治巨变。而亚洲之所以合作对抗西方，根本原因又恰恰是西方政客自视过高，自以为可以压迫中俄两个大国。其实基辛格和米尔斯海默等西方战略学者早已指出，压迫俄罗斯将令它更投向中国。中俄联手并不是基于相似的文化或价值观，而是同样对西方压迫不满。国际秩序要行稳致远，国际社会要长远繁荣，西方始终要摆脱其自以为说了算的想法。