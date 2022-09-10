台积电可以大声说“NO！”

来源：台湾《中国时报》

作者：尹启铭

去年美国政府因全球晶片短缺要求半导体厂商提供产销资料，韩国政府站出来为其业者说话；现今美国要求韩国加入“晶片四方联盟”（Chip 4），重组半导体供应链对抗中国大陆，韩国政府反而和大陆先行签署“关于加强产业链供应链合作”文件。相较之下，台湾政府逢美只会唯唯诺诺，不敢为台湾和产业的利益力争；对于这样的政府，业者只能自谋出路。

台积电创办人张忠谋曾说：在美国晶片制造成本过高。但在美国政治压力及台政府一味迎合美国需索下，台积电只得赴美投资设晶片厂。现今美国《晶片法案》实施，对接受美国政府补贴的厂商设下10年内不可在大陆投资、扩充先进制程晶片制造的枷锁。台积电是股票上市公司，必须以投资大众的利益为优先、以未来竞争力为考量，就补贴和限制条件损失的机会成本之间进行多方面评估。

对半导体业者来说，10年是个相当长的时间，未来产业、科技与市场充满了不确定性。在美国设厂不仅建厂成本高，生产后的营运成本更高。依据美国智库“资讯科技与创新基金会”的报告，美国电脑、电子、光学产业的平均年薪达8万7000美元，是各产业之冠；加上产业生态体系与制造业发展环境落后，例如人才不足、建厂与营运法规严苛等，区区政府补助，根本难以弥补成本所失掉的竞争力。

另一方面，目前大陆是全球半导体最大、成长率最高的市场，亦是晶片设计、制造、设备、材料等跨国企业重要营收来源。对韩国来说，半导体是对大陆贸易顺差的主力，且三星和SK海力士在大陆有极重大投资，这是韩国为何敢冒美国政府“与大陆高科技脱钩政策”的大不韪而与大陆签署供应链合作的主因。日前美国政府甫发出对大陆出口AI晶片的禁令，造成辉达、超微两大公司股票大跌，随即将禁令延后一年实施，亦是基于大陆市场的考量。为了一时的补助，台积电能牺牲大陆未来10年可能的商机吗？

美国有关半导体产业基本上有三大目标，一是防堵大陆半导体产业的发展，主要藉出口管制等投资贸易措施；其次是维持供应链的韧性，倚赖与重要盟友的合作；第三是重振半导体制造，主要依靠《晶片法案》对建厂的补助和科技研发的支持，三项工具彼此整合运用。

重振半导体制造方面，美国的产业发展环境和生态体系已经破败甚久，需要相当时间才能建立，因此短期做法就是以补贴方式鼓励国内外大厂投资。照道理来说，美国不需运用政治手段逼迫台积电赴美投资设厂，在美国奖励补贴之下，三星、英特尔、美光和格芯等大厂都已有重大投资计划；其中英特尔和三星且都有发展晶圆代工业务的强烈企图心，制程技术和台积电相距不远，美国只要全力扶植该两家企业替代台积电，或作为台积电之外的次供应商，即可解决先进晶片仰赖台积电的问题，但美国政府不图此途，原因何在？

近一年多来美国政府官员不断强调台湾处于地缘政治高风险，尤其是商务部长雷蒙多，疾呼美国不可再倚赖台湾，显示地缘政治是美国的核心忧虑。最近大陆突破美国的防堵，量产出7奈米晶片，据报道与台积电的制程相似，这也是美国忧虑所在。换言之，美国政府施压台积电前往设厂，除了要维护晶片稳定供应的表面理由，不能不让人怀疑其背后存有要将台湾尖端制造空洞化的企图，台湾能没有警觉防范吗？

之前美国要求台积电前往设厂的时候，如果美国是基于国安和经济安全的策略性考量，美国政府就应该为台积电提供一套策略性的安排，但台积电失去了谈判取得好条件的机会。而今美国设下圈套，接受补贴的企业被绑住10年的卖身契，台积电如果觉得不划算，可以大声地向美国说“NO！”，而政府不可再次出卖台湾的利益，将护国神山推进火坑。

（作者为台湾前经建会主委、前经济部长）