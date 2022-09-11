消费股行情低迷发出中国经济前景趋弱信号

来源：彭博社

疫情防控措施正在扼杀人们在中国消费市场的支出，导致一些投资者喜爱的零售商和汽车制造商股票走势落后。

严格的动态清零政策令中国市场见不到被压抑的需求大量释放。增长前景不确定，再加上青年失业率创纪录高位，使得MSCI中国指数中的非必需消费品类股本季度跑输大盘。这与MSCI全球非必须消费品股指数两位数的涨幅形成了鲜明对比。

投资者对中国消费短期内复苏不抱有希望。一些爆发疫情的主要城市正在实施静默管控，而中共二十大召开前政府也加强了防疫力度，国家卫健委倡导民众国庆假期在本地过节，尽量减少跨地市出行。

“人们再度开始减少开支，一是因为疫情，二是因为经济大环境本身正在恶化，” Principal Asset Management (Asia)投资专家主管Crystal Chan指出。“这对中国经济构成巨大威胁，这也是为什么我们的亚洲投资组合避开了一些非必需消费品公司。”

MSCI中国可选消费指数本季度已下跌逾14％，跌幅超过基准股指的12.6％。其中，表现最差的公司包括跌超50％的泡泡玛特以及跌逾三分之一的豪华车经销商中升控股。

中国这个全球最大的消费市场太过重要，令投资者避无可避，而政府促进社会公平和共同富裕的政策又是让投资决策变得复杂的另一个因素。在本月的一次讲话中，中国国家主席习近平呼吁形成全民崇尚节约的浓厚氛围，反对奢侈浪费和过度消费。

Pegasus Fund Managers Ltd.董事总经理Paul Pong称，人们面对面的社交减少，他们在服装、名表、奢侈品包方面的消费也随之降级，这是很自然的事。“他们乐于购买更便宜的品牌。”

不过在消费板块整体疲软之际，投资者还是从迎合了“消费降级”趋势的公司身上看到一线曙光。

拼多多过去一个月涨了约40％。GAM Investment Management的投资总监Jian Shi Cortesi称，“总的来说，我们对消费类股非常有选择性，会回避价值定位弱、品牌知名度低的中档品牌”。她补充说，该公司持仓中有拼多多和唯品会。

