二十大前加强防疫 北京旅游寒冬将至

来源：台湾《联合报》

作者：陈政录（特派记者)

中共二十大将于下月召开，以及因应中秋、十一假期可能的人员流动风险，北京市政府倡导就地过节，当地旅行社在实际操作上，也均暂停或取消提供进出北京的旅游行程。有旅行社业者坦言，在严格的防疫要求下，北京旅游市场可能重回七月前的寒冬，目前业者多转型开发近郊徒步旅游，或提供剧本杀、运动体验等业务。

中秋、十一，是中国大陆传统旅游黄金档期，去年，北京文旅局选在中秋假期前宣布恢复跨省旅游，加上环球度假区开幕加持，使得北京在多家平台上，成为最受欢迎的旅游目的地，十一假期间，北京接待游客861.1万人次，恢复至疫情前九成以上。

今年春节后的疫情，导致北京跨省旅游再次受限，不过，七月以后北京放松返京防疫政策，以北京为目的地的跨省旅游订单，也大幅成长。

但随着中共二十大即将召开，多省疫情持续，政府加强防疫，北京也再次收紧跨省旅游的通道，市场稳步复苏趋势恐遭中断。

以携程、飞猪等旅游平台为例，在倡导就地过节下，自北京出发或从外省市进京的产品，均显示因疫情原因暂时无法购买。携程平台更直接表明，“目前北京暂未开放跨省旅游”，暂停相关产品售卖，并提醒游客若自行从外地抵达北京，也不要预定平台上的北京市内旅游行程。

一名北京旅行社从业者透露，尽管景区只核验72小时核酸检测阴性证明，但先前北京市文旅局就要求业者，在平台上贩售景区行程，游客均要完成第三剂冠病疫苗加强针接种才能报名，导致不少客源流失。

另一名旅行社业者说，为了因应防疫，近年已开发市郊徒步行程。业者坦言，现在北京旅游市场的情况，与五、六月严控跨省旅游时类似，主要以周边游为主，在单价不高，以及许多民众选择自驾游情况下，收入自然会受影响。