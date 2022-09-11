对俄制裁作茧自缚 欧洲缺气治丝益棼

来源：明报

明报社评

欧盟与俄罗斯之间的能源战愈演愈烈，已严重威胁今年冬季的欧洲经济民生。在上周召开的欧盟成员国会议上，欧盟委员会主席冯德莱恩提出5点应对措施，其中包括对俄天然气实施限价，定价不及现在俄气价格的约五分之一。对此，俄总统普京批其“愚蠢”，称“如果违背我们的利益，我们根本就不会供应任何东西”，而欧洲各国对此建议亦意见分歧。欧盟的能源危机肇祸于俄乌战争，但祸根却早有迹可寻，现在大祸临头，不能釜底抽薪，反而治丝益棼。

俄气减供反限价

危机或持续三年

俄乌战争爆发后，西方对俄罗斯展开连串经济制裁，但作为能源出口大国，俄罗斯的石油、天然气出口，却因国际市场供不应求而受益。芬兰一智库的最新报告显示，半年来，俄罗斯能源出口收益远超战争开支，而欧盟仍是最大买家。西方随即考虑针对俄罗斯能源“限价”，来缩减其战争能力。本月初，七国集团（G7）就“俄油限价”达成一致。俄方则宣布，向欧盟输气的“北溪1号线”管道“因多处设备故障”停止运作。该条管道去年向欧洲输气量，约占欧洲自俄进口管道天然气的四成，消息传出后，欧洲天然气期货价格大涨35%。

之前，俄方已经以各种理由大幅减少了输往欧洲的天然气，欧洲各国都在为即将到来的寒冬作最坏打算。在瑞士，近日推出一项冬季使用天然气新规，内容包括室内供暖温度不得超过摄氏19度、禁用电暖炉，违例者可判处最高3年监禁。摩根大通在最新报告中警示，不排除今冬欧洲多国的非必要行业会强制限气，甚至“轮流断气”。最悲观的预测则是，欧洲的能源危机，有可能持续到2025年。

在此背景下，冯德莱恩提出5项措施之一，就包括对输欧俄气设定最高限价。她将俄罗斯形容为“不可靠的供应商”，指其“操纵能源市场”。但犹如在一个卖方市场，买方面对供不应求的商品，竟向卖家提出限价出售一样，其荒诞不经令人匪夷所思，难怪与会代表都被冯德莱恩提议的大胆“吓了一跳”。据报道，德国、匈牙利、斯洛伐克等多国都对此持反对态度。而普京更威胁称，若实施限价，欧盟成员国将“没有天然气，没有石油，没有煤，没有燃油，什么都没有”。

其实，欧洲能源危机看似源于俄乌战争及对俄制裁，但更多却是自身能源战略规划和实践失误的结果。长期以来，欧盟一方面标榜绿色新政，奢言2050年实现“碳中和”，但就忽视清洁能源的不稳定以及自身对化石能源的高度依赖；另一方面，过分强调市场竞争，缺乏统一的战略储备机制，将统一整体的天然气基础设施割裂，形成区域小市场，埋下了能源危机的伏线。即使无俄乌战争，欧洲也迟早会面对类似的危机。

数据显示，2021年欧盟天然气进口依存率为83%，而俄罗斯是第一进口来源。自苏联解体以来，欧洲的天然气供应一直严重依赖俄罗斯，管道输入的天然气中，俄气一直占逾80%。面对如此集中又巨量的单一供应商，欧盟明显缺乏“底线思维”，并未设法以统一大市场来提高议价能力，或推动来源多元化，反而是刀刃向内割裂市场，逐步扩大内部竞争，并推动储气设施和管网分离，这是造成危机的重要根源之一。此外，欧盟缺乏有效的战略储备机制，不同国家各自为政，平时无法形成有效储备，供应紧张时，又无法协调相互帮助，来平抑市场波动。

政策失误埋祸根

寻找替代为时晚

欧洲现在惊醒，开始寻找替代气源，但似乎为时已晚。欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）上周访问天然气生产大国阿尔及利亚和卡塔尔，之前法国总统马克龙也到访阿尔及尔，缓和法阿紧张关系，都为“求气”而来。阿气虽占欧洲供应量约一成，惟与俄罗斯占四成相比，属杯水车薪。该国产能有限，迄今也只承诺在年底前，透过海底管线，对意大利增加供应；卡塔尔虽然天然气储量居全球第三，液化天然气（LNG）产量和出口量居世界前列，但其75%的LNG销往亚洲，且多为10年至25年的长约，虽然6月该国启动海上气田扩建项目，但项目投产要等等到2026年，远水难救近火。此外，欧洲各国普遍缺乏LNG接收设施，而建造永久LNG接收站，至少需时2至3年。

虽然部分欧洲国家不再顾及环保道德压力，重新恢复煤电，惟欧盟每年约45%的煤炭进口也是来自俄罗斯，其中发电用煤中，俄煤占比更高达70%。8月起欧盟已禁用俄煤，但从印尼、澳洲等地进口，海运要近50天，而今夏旱灾造成欧洲内河无法通航，令煤炭运输雪上加霜。而且抢煤大战推高煤价，进一步加剧通胀压力。

由此可见，缺乏远见埋下了欧洲能源危机的祸根，追随美国对俄制裁更令其深陷漩涡，反而，美国向欧洲出口LNG却大发横财。有欧洲国家提出，应对所有进口的天然气限价，但欧盟敢对美国LNG限价吗？短期看，除俄罗斯外，无任何一国能救欧洲脱离能源苦海。