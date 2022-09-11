待哀悼期过去 英联邦反君主制声音势再起

来源：明报

英女王在位时，多个英国前殖民地已有反君主制、改行共和制的声音存在。在她上周四驾崩后，这些地方的共和制支持者暂时收起“火力”，加入哀悼行列。但专家估计，随着女王入土为安，各地反君主制声音将只会愈演愈烈。

澳洲多名反君主制人士在英女王驾崩后未有即乘机提出将英国君主移除出国家元首。共和派的总理阿尔巴尼斯也指“现在不是时候”讨论脱离英国君主制，但其政府6月已委任澳洲首名共和制政策助理部长，重提共和制只是时间问题。澳洲“共和国运动”领袖菲茨西蒙斯说，应该很难再遇到像英女王般获澳洲人敬重仰慕的君主。1993至2000年带领该运动的前总理特恩布尔，上周五谈到英女王时更一度落泪，称英女王领导力令人赞叹，她的死是一个时代的终结。

澳洲1999年曾举行共和制公投，当时英女王也支持澳洲人有权选择，但最后55%人投反对票而未通过。前年民调显示62%澳洲人盼由自己人担任国家元首，查尔斯继位是主要考虑因素，但去年另一调查显示，只有34%受访者盼澳洲改为共和制。

英女王也是加拿大国家元首，最近民调显示约一半人认为在英女王逝世后就应该中止与英国王室的关系。政治学者指出，当地连英语区对英国王室的支持度都开始减弱，到哀悼期结束后加拿大应会重新出现正式脱离英国王室的辩论。

巴巴多斯去年不再奉英女王为国家元首

在今年较早前的英联邦峰会，部分成员国领袖表明对英联邦的领导权未来交给查尔斯感到不安。威廉王子伉俪今年3月访问伯利兹、牙买加和巴哈马期间，也面临要求为奴隶制赔偿与道歉的声浪。

加勒比海国家的共和运动声音特别强。巴巴多斯去年11月取消奉英女王为国家元首，是约30年来首见前英国殖民地有此决定。牙买加早前预告拟在2025年加入行列，该国8月民调显示，56%受访者支持废除英国君主的国家元首地位。