美俄能源战升级 欧洲苦不堪言

来源：星岛日报

星岛日报社论

美欧与俄罗斯的能源战升级，以美国为首的七国集团（G7）要将俄罗斯石油出口价，限制在每桶44美元，俄罗斯因而报复，关闭向欧洲供应天然气的北溪一号管道，令欧洲冬季“断气”危机加剧。欧洲天然气不足，可能令民怨急升，导致社会和政局不稳，恶性通胀和高昂能源价格则可能重挫欧洲经济，欧洲正酝酿一场完美风暴。欧洲与其设法限制俄罗斯油气价格，不如对美国能源限价，要求美国对欧洲作出道义援助。

欧洲已步入秋季，外界担心美欧大力制裁俄罗斯下，向来占欧洲能源入口四成的俄国石油和天然气可能断供，令欧洲无法应对寒冬。俄国还未对欧洲出招，G7财长会本月初抢先宣布，限制俄罗斯出口石油价格，拟订在每桶44美元，只及现在国际油价一半。俄国报复宣布供应欧洲天然气的北溪一号管道，将无限期断供，美欧俄能源战升级。

示威浪潮可能随能源危机蔓延

令人忧虑的是，俄国未来还可停向欧洲供电，停供石油、煤炭和核电厂必需的浓缩铀等，欧洲能源危机还可进一步恶化。对此，欧盟各成员国的能源部长前天紧急开会，只是同意向受惠天然气价格暴涨的能源企业征收“暴利税”，以补贴民众，至于如何应对能源不足、能源价格高昂、是否实行电力和暖气配给等，都显得一筹莫展。

欧洲虽早已宣布禁制俄国石油入口，但实施日期拖至十二月，欧洲国家过去数月并非杯葛俄油而是疯狂购买和囤积，部分国家现囤积的油气已达储存量七、八成，纵如此不少欧洲国家仍缺乏足够能源应付严冬，且若今年严冬耗尽储存油气，明年春夏因再无俄国能源入口，仍将陷入严重能源危机。

此外，欧洲现在买到油气，都异常昂贵。欧洲天然气期货价格上周五收市，较去年同期急升三倍，较去年一月更暴升十倍，亦较过去十年平均高出十倍。雪上加霜的是，欧盟地区批发电价与天然气价挂钩，令德国和法国电价较去年同期已暴涨十倍。

电价暴升、通胀恶化令欧洲民怨沸腾已露端倪，捷克首都布拉格本月初有7万人因而上街示威，德国科隆和莱比锡等城市近日都出现类似示威，这股示威浪潮可能随着能源危机加深而蔓延，社会不稳很大可能造成政局不稳。

美高价售油气大赚欧洲“国难财”

为了缓和民众不满，各国政府正掏钱帮助国民，德国总理肖尔茨上周公布650亿欧元计划，协助民众和企业抗通胀，这已是他的第三轮援助；英国新任首相特拉斯则公布1500亿英镑的援助计划，主要用于控制电价，令电价在十月暴涨八成变成两成七。在德英带头下，其他欧洲国家势必跟随巨额援助民众，但欧洲政府债台高筑，欧债危机年中一度有爆发现象，现在加大财赤，无疑亦是竭泽而渔之举。

欧洲困境还不止于此，欧洲工业已陷入深重危机，欧盟制造业龙头德国，由于气价高昂，工业用气量已较去年同期暴跌两成一，因化肥、铝、有色金属等高用电行业已陷入减产停产，全球第二大、欧洲最大钢铁集团安赛乐米塔尔本月初亦宣布因能源成本高涨，要关闭德国和西班牙部分厂房。欧洲不少工厂陷入严重亏损，且因欧洲天然气价约为美国七倍，重挫欧洲工业竞争力，正促使部分工厂外移美国，这些可能长期重创欧洲经济和工业。

欧洲要脱困，最快方法是促成俄乌议和，欧洲取消制裁俄国，让俄国能源供应复常。若欧洲誓要重惩俄国，不愿俄乌和谈，那与其设法限制俄国油气价格，不如要求美国限制供欧的油气价格，纾缓欧洲困境。欧美联手遏制俄国，美国道义上应支援欧洲，而非高价售油气给欧，大赚欧洲“国难财”。若美国不肯援手，那欧洲就要检讨，能源战令美国富、欧洲穷的现象，是否对欧洲公平。