英国新首相特拉斯面对的旧问题

来源：台湾《工商时报》

工商社论

面对40年来通膨新高、生活费用居高不下的民生经济危机，英国首相特拉斯在9月5日正式就任，不久就逢高龄96岁、在位70年的英国女王，9月8日驾崩的世纪变局。史上第三位女性的首相，历经卡梅伦、梅、约翰逊的三任首相的内阁阁员，7月上旬开始，从保守党党魁的竞争行列，脱颖而出。如今除了要在9月底前，为女王举行国葬之外，还要面对三个重大的课题：个人的政治信誉，脱欧的余波荡漾，以及影响民生经济的外交国防。

首先，她个人对于国家重大政策的态度和立场，前后不一，一变再变，在接受电视台专访的时候，都被主持人拿出来调侃。从中间偏左的政治信念，转进成为保守党的内阁阁员，从反对脱欧到赞成脱欧。特拉斯还从赞成大麻合法化和废除英国王室，乃至于到如今的积极反对；1994年在自由民主党的党代表大会上，公开呼吁，要废除英国王室之后，又随即在1996年加入保守党，成为比其他保守党员还要保守的下议院议员。

其次，2016年当时反对脱欧的特拉斯，是着眼于英国的经济利益，并得以进行重大的经社改革。然而态度丕变后的脱欧政策，迎来的将是与欧盟国家的政治争端。无论是北爱尔兰和爱尔兰“硬边境”的人员通行和货物运输，以及英国和法国最重要港埠─多佛港（Dover）的边境检查通关，都比约翰逊时代更可能产生“剪不断，理还乱”的重大政治争议，直接影响到英国和爱尔兰与法国的关系。一方面，北爱尔兰和爱尔兰共和国“本是同根生”，人民往来和经济活动十分密切，陆地的“楚河汉界”，导致争议不断；处理不当，就有北爱尔兰人民举行“独立公投”的可能。

另一方面，英国和法国之间的英吉利海峡，近年来因为海洋资源日益困竭，两国渔产捕捞，渔场作业地点重叠，欧盟对于捕渔权的任何规范与额度分配，英国不再需要遵守；则同样的争议，也发生在苏格兰外海，英国渔民和冰岛渔民之间，由来已久的渔业争端。

最后，“政治上，脱离欧洲；国防上，紧跟北约”，当会追随甫卸任约翰逊首相的脚步，其对于民生经济的影响，有待提出更有效的因应对策。然而，有鉴于2月下旬以来俄乌战争的延宕，欧洲国家配合美国对于俄罗斯的全面制裁，已经造成欧洲的能源危机，因为能源和电价的高涨，民生物资的价格随之高涨。“万物皆涨，只有工薪不涨”；从医护人员、邮电、大学教职员与保全和清洁人员，乃至于机场、铁路/地铁/公车、港埠的大众运输员工，一次又一次的罢工，则适逢保守党党魁的竞选过程。

在近乎“无政府状态”之下，约翰逊首相卸任前的两项作为，一是第三次造访乌克兰的首都基辅，另一则是宣布，将和法国合资，在英格兰东部兴建总价200亿英镑的核能发电厂，英国政府初期拨款7亿英镑。这种从外交国防，能源供应不足，到民生经济凋敝，乃至于民怨四起的罢工，还因为执政党党内的茶壶风暴，以致于7月7日辞职后过渡的约翰逊前首相，没有办法即时提出因应对策。

鉴古知今，保守党从2016年脱欧公投以来，特拉斯已经是第四位首相。由于她原本是对中俄两国非常鹰派的外相，对美关系和对于俄乌战争的外交国防政策，应该会维持不变，延续约翰逊的政治路线基调。新任首相的“减税救经济”思维，这些包括：“从第一天开始就减税”（slash taxes from day one）；“撕毁与欧盟之间的规则”（tear up EU regulations）；“不会向大赚能源飙涨的风力发电业者和能源公司，课征新税（impose a windfall tax）”（不课征“暴利税”）。

但40年首见的通货膨胀，对于人民日常生活的影响巨大，而兴建新的核能电厂，缓不济急。

一上任，国事如麻，女王的国葬和新内阁阁员的各就各位，必须在9月底完成；至于能不能在百日之后，圣诞节与新年过后，让英国人民看到解决通膨问题的契机，肯定新内阁的政绩，则受制于当前整个国际大环境的影响，前景不容乐观。