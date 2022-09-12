特拉斯经济学 从嘲讽到困境

来源：联合报

作者：廖启宏

甫上任的英国首相特拉斯，在上任后的隔天展现行动力，火速组成新内阁。新任命的财政部长，是同为保守党、同样喜爱“铁娘子”撒切尔夫人、同为47岁、在经济政策也完全同步的夸西·克沃滕。虽然新内阁新气象，但是对于一个正经历40年来最高通膨、能源价格高涨、民怨高涨，以及预计将会进入经济衰退的英国而言，新政府是否能扭转经济情势？全世界正在屏息以待。

特拉斯在竞选期间的经济主轴，除了承诺减免民众的能源帐单之外，也强调扩大财政政策、降低企业管制、减低赋税，也就是所谓的“供给面经济学”。供给面经济学强调生产者，不是消费者，才是经济的引擎。因此所有阻碍生产者的障碍，像是公司税、企业管制、标章制度、以至于国家的监管机构，都被视为阻碍经济成长的原因。因此特拉斯主张减税、并且认为英国经济疲弱不振是赋税过重。在她的领导下，伦敦金融监管机构有可能面临重大改组。特拉斯内阁有可能合并伦敦的三大监管机构—金融行为监管局（FCA）、审慎监管局（PRA）和支付服务监管局（PSR），以达到重组简化监管程序的目的。

另外特拉斯在选举期间对于英国央行—英格兰银行的批评炮火猛烈，这对于向来独立运作的英国央行而言是有些越界了。这不免让人想起美国前总统特朗普在2019年对于美联储主席鲍威尔的一连串攻击。

特拉斯的经济蓝图，在竞选期间被许多主流的经济学家批评。因为她一方面要大幅增加政府支出，另一方面要减税，势必让通膨雪上加霜、政府债台高筑，以及推升借贷的成本。“特拉斯经济学”（Trussonomics）一词最初是用来挖苦她对于经济的了解片面以及充满意识形态。但是没有想到“特拉斯经济学”将成为英国的新经济蓝图。

英国目前的国民生产毛额已经被印度超越，成为全球第六大经济体，而且面临有可能进入经济衰退的灰黯前景。虽然经济前景堪忧，但是目前的经济施政顺序，应该是以降低通膨为优先。毕竟价格不平抑，再高的经济成长，或是工资成长也是枉然。英格兰银行在今年开始，已经用一连串的升息尝试稳定通膨。如果这时候特拉斯政府反其道而行，扩大财政政策，必然会使通膨加剧，如此一来英格兰银行必须要用更激进的升息和货币紧缩来抵销宽松的财政政策影响。这就会出现“一脚踩煞车、一脚踩油门”的状况，预计将造成英国经济更加难以拯救的地步。

当全世界聚焦在“特拉斯成立英国有史以来第一个没有年长白人男人的内阁”时，真正严峻的经济挑战才正要开始。