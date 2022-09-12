中美会因何摊牌？95%在台湾

来源：香港01

作者：陆一

中美两国会因为什么摊牌？中国大陆周边，有三个可能爆发战争的敏感地带——朝鲜半岛、台湾和南中国海。但基本上，中美摊牌，95%的可能是在台湾。 《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书已经写的非常清楚：“实现祖国完全统一是中华民族伟大复兴的必然要求”。

在台湾问题上，谁更不在乎开战，主动权就在谁手里。而目前中美两方，都不想因为台湾交战。斗而不破，在不开战的前提下，设法挤压对方的空间。目前局势变化的趋势是，中国大陆越来越不在乎开战，越来越认为“武统”是一个可能的选项。只要这个趋势不变，台湾局势的演变，一定是大陆一方越来越主动。

美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访台，解放军围绕台湾六大区域“环岛军演”，通过这次军演，大陆一方已经可以在台湾本岛周边做常态化巡逻，就和在钓鱼岛常态化巡逻一样。大陆的军机军舰，建立常态化巡航后，留给台湾的反应时间更短。大家都听过“狼来了”的故事。大陆的军机军舰，如果常态化巡航，天天绕台。某一天突然发动进攻，台军是完全来不及反应的。双方对峙的“战线”，从所谓的“海峡中线”，推进到了台湾本岛周边，军事上，为将来的统一之战，打下了一个良好的基础。

美国不会为了台湾而不惜一切代价。这一次解放军换环岛军演，而美军只是加强了对解放军军事活动的监视动作，主要在太平洋地区活动的美海军第七舰队并无动作。相较于1996年台海导弹危机时，美国先是指派尼米兹号航空母舰战斗群通过台湾海域，次年尼米兹号航空母舰战斗群与独立号航空母舰战斗群会合，构成美国结束越战后在亚洲地区最大军事部署的阵仗相比，此番美军几乎“无动于衷”。这一定程度上已经很能说明美方的态度。

美国不想打，也打不起这场仗。“不想打”的原因是：其一美国军事已经过度伸张。美国人民不想参与战争，这是美国社会共识。历史上过往很多美国军事扩张的案例都有强大的荣誉感，这是早期帝国独特的荣誉感，但全球化让这种虚妄变得不切实际。还有，就是资本的作用让“荣誉感”也变了质，让战争意义的荣誉感不再是主流。此外就是现代战争的杀伤力也为人与人之间的恐惧找到了新的视角，上了一个台阶，产生一种无名的震慑力。所以美国不存在这种斗志。

“打不起”则是因为战争的主要目的一直是政治利益。而两国如今交织过于深广，战争所能带来的政治利益远远无法覆盖其附带经济损失，而经济损失又会转化为政治损失。今天中美的情况，就是已经无法找到这种利益，不再是可视的，人民也无法体会到这种政治利益。

当然，美国也绝不会轻易“放弃”台湾。如果美国放弃了台湾，那么，又如何在亚洲继续维持“可相信的力量”？

另一方面看中国。“武统”一直是北京的最后选项。大陆官方和民众其实非常不愿意有战争。虽然民族主义精神高涨，但一是中国人本质上并不好战；二是因为战争是个“赌局”，大概率会为中国发展进程带来严重负面影响，阻碍中国发展。中国人很懂得这种“赌局”的虚妄性，领导集体更是如此。三是因为中国已经不同于当日一穷二白的地步，中产阶级是更不愿意打仗的。中国人比较务实理性，整个民族都有这种理性。

当然，两岸问题跟其他还有所不同，还是有祖国统一、领土完整、民族复兴的强烈追求。从1993年8月《台湾问题与中国的统一》白皮书、2000年2月《一个中国的原则与台湾问题》白皮书，到如今《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，都强调“和统”是解决台湾问题的最优选项，“武统”是不得已情况下的兜底选择。但随着时间流逝、时势之变，在当前外部复杂环境的投射下，在台海现状趋于恶化的情境下，北京方面基于现实考量，加大了以武反“独”、以武制“独”力度，“以武促统”的口子事实上已然打开，中国的国家统一进程以一种“偶然下的必然”加速。

佩洛西访台事件点燃台海局势是偶然，那么“新时代中国”将解决两岸统一问题提上日程则是一种必然。 “今日之中国已非昨日之中国”，中国经济深刻影响世界，中国人在精神层面已经可以“平视世界”，中华民族复兴的进度条正加速滑动，因民族弱乱而产生的台湾问题必将随着民族复兴而解决，无不表明台湾问题的解决不可能遥遥无期，不可能一代代拖延下去，“不独不武不统”不可能长期化，两岸“统一”终局是这代人的担当。

“热战”外的战场

除了台湾问题之外，其他可能诱发“热战”的可能性并不大。正如上文所述，两国都有强大动力避免热战。那么中美主要“战争”会在哪些领域？

首先，中美发生直接军事冲突的可能性很低，代理人战争的可能性则相对高多，不可排除中美在南中国海、东北亚等地区的军事冲突中上演幕后角力的戏码。但机会不大。中国更不会发起一场代理人战争。

其次，美国会加大各领域对中国的遏制，包括港、台、新疆、西藏等原本就存在问题、较易插手的中国内务事件，也包括国际政治领域合纵连横的压力，此外就一定会在包括金融、科技领域的加大遏制。

中国内务及国际政治领域，中美冲突将主要爆发于舆论场。这是一场“谁能讲出更好故事”的舆论战。不要小瞧了“打嘴炮”。这其实是一个重要的战场，是通过舆论，去打一场文明战，也即是在全世界人民面前用几十年进行文明、制度、价值观的“战争”。

而金融、科技领域的脱钩，则是无可避免的。这是整个文明战中的不同战场。但“脱钩”并非一个非黑即白、“非0即1”的二元选择，而是一个程度。如果说“0”为全面脱钩，“1”为紧密相连， 2018年之前年中美的脱钩程度假设或许是0.8，那么2022年中美关系则既有相对脱钩的一面，也有更进一步紧密的一面，整体而论或许依旧是0.7；2029年则或许是0.5；2039年可能又重新回到0.8——全面的中美脱钩是不可能的。但也不要否定阶段性和局部的脱钩。事实上，这类竞争也未必是一件坏事，至少它意味着两国在积极管控双方冲突和分歧，通过这类“可承受”的方式，将压力和不满适度释放，以防其加速恶化。更有什者，这类竞争可能还会带来更多的科技突破。

其实，大家都知道，如果中美用战争摊牌，会出现什么样的结果。不外乎四种结果：类似二战后美苏的冷战；类似抗美援朝的有限常规战争；类似二战时的太平洋战争的全面常规战争，终极就是核战争。不论是哪一种，在当下都非选项。

只不过在台湾问题成为中美角力一大焦点、台湾当局谋“独”行径愈发猖獗的背景下，北京对两岸统一命题不得不做了新思考和新设计。佩洛西8月初访台，确实彻底打破了早前台海局势的“脆弱平衡”，冲击了北京对华盛顿“一个中国”政策的信任。前所未有的“锁台”军演最具震慑力，包括穿越“海峡中线”、发射导弹等“高压”行动，展示了中国“人若犯我，我必犯人”的决心和底气。这是迄今为止台湾问题上最震撼的一次主权宣示。首次向外解释了何为以武制“独”、以武促统，预示着“重大事变”关头“非和平方式”“其他必要措施”的意涵乃至更多可能性。