台政府阻挡BNT疫苗，真的不是“秘辛”

来源：风传媒“风评”

再过两星期，就是鸿海、台积电与慈济合力采购BNT疫苗首批抵台一周年的日子，因为慈济慈善基金会执行长颜博文接受媒体访问，谈到去年采购疫苗的“艰辛”，既有政界商界电告“买不到的，不要浪费力气”，还有官员劝阻表示，买疫苗是政府权限且未授权，甚至有官员直接说：“这件事情不用想了。”再次卷起千堆雪。

台北市长柯文哲直言，“为了护航高端疫苗，挡BNT进来，这是我最痛恨的事情！”行政院长发言人罗秉成则严正驳斥，疫苗采购是公私协力完成，并无政府官员加以阻挡之事，“相关报道与事实不符。”慈济再次声明强调，颜博文受访时所谈内容，“均与2021年媒体报道内容一致，并无所谓秘辛，期盼外界勿做泛政治化联想。”

换言之，慈济再次证实颜博文所言，唯一保留的是报道标题用的三个字“曝秘辛”，因为完全不是秘辛，而是去年媒体报道全部已经呈现的“事实”；值得探究的是，为什么行政院（罗秉成）的反应这么强烈？事实是，不但颜博文受访内容不是秘辛，连罗秉成的严正驳斥，都不是新闻，所有场景，近乎是去年5、6月的原音重现，民进党蔡政府再一次与慈济比拼社会公信力，到底谁说的更贴近事实？不必在被陈时中“封存30年”的档案里找答案，只要重回去年新闻现场，就知道这个过程有多么荒谬。

在面簿单挑蔡英文，才有机会得到授权

首先，第一个要买BNT疫苗的不是慈济鸿海或台积电，而是东洋生技，但前年底就破局，而破局的关键到底是不是居中企图扮演角色的“民进党立委”？迄今仍是悬案。

其次，去年上半年疫情爆发，5月下旬郭台铭即表示有意采购BNT疫苗，当时从党到政，对BNT是“中国疫苗”的鄙夷之言盈庭，包括指挥官陈时中在立法院答询都说“（上海复星代理）BNT在深圳分装”。

第三，郭台铭表达有意愿采购疫苗捐赠后，苦等18天，直到他面簿发文八点声明表示，“有消息传来民进党不同派系间有不同的意见”，并求见总统蔡英文，希望当面报告，郭台铭才能和台积电董事长刘德音进入总统府面见蔡英文，取得政府鼎力协助的保证。

第四，在鸿海台积电取得政府授权之后，再隔一星期，同样在5月底6月初表达采购疫苗意愿的慈济，却一直到证严上人发表声明强调，采购疫苗是为了人命，呼吁政府比照鸿海台积电给予授权，蔡英文总统才紧急与上人视讯后，慈济才获得“一定积极处理”的保证，这个过程正是颜博文所说的，“约持续57七天”；也是柯文哲口中的“要不是证严法师‘起呸面’（khí-phuì-bīn，翻脸），那时候疫苗是进不来的”；蔡英文和上人视讯两天后，颜博文受邀到指挥中心交换意见，再三天后的7月1日，指挥中心宣布慈济可与鸿海台积电合并办理。

第五，蔡英文拍板之后，去年7月行政院开始大力宣扬政府如何公私协力，澄清绝无阻挡，有一则报道特别有意思：“郭台铭与台积电合购千万剂BNT疫苗成功机率高 关键人物是他”，“关键人物”就是罗秉成——因为他的法律背景，而文中特别强调，在“原厂制造、原厂包装、直送台湾”的原则之下，只要相关的采购合约的法律文件取得共识即可进行签约，“甚至在标签的部分也将为了台湾特别制作全新标签，不会出现‘上海复必泰’的名字”，这也是为什么罗秉成一再澄清他从没说过不可以出现“复必泰”或“复星”字眼的原因，即使上述内容是不具名的“官方人士透露”，但报道表扬的是罗，他交不出不具名的官方人士，这个锅就只能他自己背。

接到劝阻电话的岂只颜博文？

事实上，到现在，鸿海或慈济有没有刻意撕掉进货的复必泰布条，还是各说各话，照高虹安的说法“有”，颜博文的说法也是“有”，照罗秉成的说法是“无”；罗秉成的“无”，不是没有进舱先撕掉复必泰布条和标签之事，而是卖方“违反契约”，擅自覆盖公司布条，是买方（台积电和慈济）要求去除布条，而非“慈济拆布条，政府才愿意签收”；那么不得有复必泰标签的合约内容，是出于政府要求还是慈济或鸿海的要求？

对打到疫苗的民众而言，这已经是一段可以不去深究的过往，若非罗秉成大张旗鼓“驳斥”，谁有这闲功夫话说从头，再讲一段说着就来气的往事。

政府有没有“阻挡”疫苗采购？但凭个人感受，对救人一命急如星火的鸿海和慈济而言，57天是难熬的漫漫长路，对政府而言，或许“官僚程序”（官威）是不能省略的“授权过程”，但不要忘了，去年疫情大爆发之际，想要采购疫苗的企业岂止鸿海和台积电？想要捐赠疫苗的宗教慈善团体又何止慈济？接到劝阻电话的又何止颜博文？有意采购捐赠娇生疫苗的佛光山就无缘得到授权。

佛光山也是在去年5月底和鸿海同时间表达意愿，当时陈时中的说法是，“政府有钱”，“政府之所以要自己出钱、签约，不透过第三手，主要是疫苗进口后有审查问题，双方责任才能更为清楚。”若非陈时中的“表态”，郭台铭岂会直接面簿请见蔡英文？若非鸿海台积电在蔡英文“保证”下取得授权，又何来慈济的不平之鸣？希望能比照办理？佛光山就没这个待遇，说法是政府已与娇生对接，佛光山只能“放下”，最终台湾也没采购到强生疫苗。

回溯这段让人心痛的过程，莫怪陈时中要封存疫苗相关文件和档案，上述“非秘辛”能进入档案吗？仅仅是疫苗价格，迄今都被指挥中心定格为“绝密”（保密30年），到底民间采购与政府采购价差是多少亿美金？一天不解密就是各方訾议的话题，背着秘密竞选的陈时中，包袱再重都怪不了别人，这些都是他自找的。