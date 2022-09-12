中国应建立自己的经济指标体系

来源：中评社社评

作者：乔新生

2022年世界经济发生剧烈变化。国际货币基金组织发布各国统计数据，印度超过英国，成为全球第五大经济体。不仅如此，作为世界经济发展的火车头，中国国内生产总值（GDP）增长速度同样发生变化，中美国内生产总值差距进一步扩大，美国国内生产总值迅速增加。GDP作为重要的经济统计指标，似乎表明世界经济增长的天平正在向服务业比重较大的国家倾斜。

众所周知，农业、工业、服务业是经济体系三个重要组成部分。美国和印度之所以在国内生产总值方面大幅度攀升，是因为这两个国家服务业比重相对较高。服务业是一个非常庞杂的行业，其中既包括生产性的服务业也包括消费性的服务业。可是，计算国内生产总值的时候，人们通常把服务业整体看作是生产活动的最终成果，这就导致那些服务业比重相对较高的国家，国内生产总值增加速度相对较快。

国内生产总值（GDP）是一个国家和地区生产单位在一定时期内生产活动的最终成果。按照许多经济学家的说法，国内生产总值是国民经济核算的核心指标，也是衡量一个国家或者地区经济状况和发展水平的重要指标。虽然各国在国内生产总值计算标准和口径上存在差异，但是，按照国际货币基金组织的计算方法，各国都把最终产品或者服务作为计算国内生产总值的基本标准。

不过，由于服务业的构成极为复杂，因此，讨论国内生产总值计算标准的时候，人们往往会把那些带有中间产品或者服务性质的东西看作是最终产品，从而导致国内生产总值被无限放大。最典型的例子是美国。由于美国金融服务业相对发达，因此，美国资本市场资本价格通常计算在国内生产总值之中，从而使美国的国内生产总值随着通货膨胀而迅速增加。尽管一些学者指出，由于通货膨胀的存在，美国国内生产总值并不能反映美国的最终产品整体价值，但是谁也无法否认，按照现有的计算方法，美国国内生产总值仍然快速增长。这是因为美国国内经济体系中服务业占据80%，金融服务业和其他服务业成为支撑美国经济增长的重要引擎。服务业的比重相对较大，从而导致货币政策发生变化之后，美国资本市场总体价格迅速攀升，美国国内生产总值膨胀。

同样的道理，印度是一个服务业比重相对较大的国家。由于通货膨胀因素，印度国内生产总值迅速增加，印度取代英国，成为世界第五大经济体。在国内生产总值这种特殊的计算标准下，印度国内弥漫着乐观的气氛，以至于印度总理对外宣布2047年将成为世界第二大经济体。印度国家银行发布最新报告，宣称印度将在2029年成为世界第三大经济体。这说明在现有的国内生产总值统计标准下，服务业发展对于提高一个国家国民的自信心多么重要。一些经济学者不无调侃地指出，要想提高一个国家的国内生产总值，只需要发展服务业即可，通货膨胀也是增加国内生产总值的有效途径。

自从融入国际金融体系之后，中国系统性接受了国际货币基金组织等国际金融机构的计算方法，定期发布国内生产总值统计数据。但是很显然，中国是一个工业化国家，制造业在中国国民经济中所占的比重相对较大。制造行业存在大量的中间产品，按照国内生产总值的计算方法，祗有当国内最终产品出现之后，才能列入国内生产总值。从这个角度来说，中国的国内生产总值是实实在在的国内生产总值，是建立在制造业基础之上的、以最终产品为表现形式的国内生产总值。

国际货币基金组织曾经发布数据，认为按照购买力平价标准，中国已经超过美国，成为世界第一大经济体。不过，对此中国并不感冒。究其原因就在于，购买力平价的概念同样存在非常明显的缺陷。由于选择购买力平价商品的品种不同，可能会影响国内生产总值的统计结果，因此，中国始终不愿意按照购买力平价，计算中国的国内生产总值。

中国必须建立符合中国国情同时又能够被国际社会接受的经济统计指标体系。至少从目前的情况来看，中国还没有公布自己的统计指标体系。但是，有一点可以肯定，不远的将来，中国将会以自己的方式向国际社会表明，中国将会根据经济发展的需要，建立一套符合中国国情同时又能够为世界各国所普遍采用的经济指标体系。

首先，中国正在积极探讨建立绿色发展指标体系的可能性，试图在节约能源的基础之上，建立可持续发展的经济体系和统计指标体系。乌克兰冲突爆发之后，西方国家所推崇的减少二氧化碳排放的绿色发展观念彻底破产，一些国家为了应对能源危机，甚至不得不重新启动自己的火力发电厂，鼓励居民购买木柴生火做饭。中国坚持按照可持续发展理念，大力发展光伏发电、风能发电，充分利用太阳能技术，实现绿色发展。

中国的绿色发展理念，为中国经济的稳定增长打下坚实的基础。建立在绿色发展理念基础之上的国内生产总值，毫无疑问是可靠的国内生产总值。中国在减少二氧化碳气体排放的同时，探索建立“全链条”国民经济统计指标体系。如果把能源消耗和最终产品结合起来，建立具有可持续性的发展指标体系，那么，将会科学反映中国国内生产总值增长情况，将会影响世界各国的发展方向和统计指标体系。

可以肯定，将来中国将会围绕绿色发展，形成一整套全过程的统计指标体系，把节能和最终产品结合在一起，从而形成一整套真正反映生产活动的科学统计指标系统。

其次，中国从不讳言大力发展服务业的重要性，始终把现代金融服务业发展作为促进经济发展的基础。但是，中国已经充分意识到，20世纪最大的灾难就在于，信用膨胀，经济危机爆发的周期越来越短。如果大力发展金融服务业，依靠资本市场增加国内生产总值，那么，整个国家的经济必然会空心化。

正因为如此，中国一方面积极培育金融中心，为中国企业降低融资成本创造条件，把金融服务业作为促进国民经济增长的重要产业，但是另一方面，高度警惕信用膨胀，防止出现大规模系统性的金融危机。

进入本世纪之后，互联网络金融快速发展，一些互联网络平台企业借助于资金优势，大力发展网络金融，信用贷款规模极度膨胀。针对中国网络金融中存在的问题，国家采取一系列断然措施，一方面反对不正当竞争和垄断，另一方面，按照中国金融监管的法律、行政法规，及时处理互联网络平台企业债务危机，确保中国的国民经济增长不会因为爆发金融危机而受到严重影响。

中国发展金融服务业，是为了服务中国的工业化和现代化。中国在任何情况下都不会东施效颦，把服务业特别是提高金融服务业的比重作为中国发展的主攻方向。中国不会为了增加国内生产总值，而扩大金融服务业在国民经济中所占的比重，中国时刻提防金融服务业的过度膨胀，给中国经济发展带来潜在的危机。

从目前的情况来看，中国金融服务业发展仍然处在正常的轨道上。但是，从中国资本市场上市公司的利润规模来看，金融服务业利润总和居高不下，一些大型金融机构的利润规模，远远超过制造业特别是大型国有制造业的利润规模。这是值得注意的现象。相信不远的将来，中国将会认真研究中国金融服务业发展的方向性问题，着力解决中国金融服务业发展的深层次矛盾，着力降低金融机构的经营成本，提高金融服务业的服务效率，从而使中国的金融服务业健康发展。

中国需要金融服务业为中国国内生产总值增长提供动力，但是，中国在任何情况下都不会本末倒置，为了追求国内生产总值，而盲目扩张中国的服务业特别是金融服务业。

第三，中国已经进入数字经济时代，工业、农业的数字化，使中国工业和农业走上了现代化的发展道路。数字经济是一个崭新的庞大的体系。数字经济既包括数字产业化，同时也包括传统产业的数字化。数字经济的最大特点就在于，利用现代科技催生新的产品。这些产品可能是中间产品也可能是最终产品，因此，分析数字经济体系的时候，不能胡子眉毛一把抓，不能把数字经济简单看作是服务经济。

数字经济是人类文明发展到一定阶段之后，所形成的一种崭新的经济形态。数字经济是建立在工业化基础之上的经济形态。数字经济发展到一定阶段之后，必然会仰望星空发展太空经济，而太空经济同样离不开工业文明。不能因为发展数字经济，利用数据这个重要的生产要素促进经济增长，而简单地把数字经济产业归为服务业。数字经济的发展，迫切需要建立与其相适应的统计指标体系。中国必须快马加鞭，在科学分析经济发展规律基础之上，形成系统性的统计指标体系。

总而言之，国内生产总值这个被国际社会普遍采用的指标体系，出现了严重的异化现象。中国应以科学的统计指标体系，代替现有的国内生产总值统计指标体系，确保中国的统计指标体系真正反映中国经济的发展状况。