务实推动台湾政策法 以免空欢喜一场

来源：联合新闻网

作者：陈一新

继美国前副国务卿阿米蒂奇8月撰文提醒“台湾政策法”（Taiwan Policy Act of 2022）应务实推动之后，白宫国安顾问沙利文9月7日受访时也表示，他对该法草案的部分条文感到担忧。作为与美国联邦国会联手推动该法案的蔡英文政府，的确应该和美国政府中友台的官员与国会议员好好商量如何才能让该法务实并有效地顺利通过，才不致因为一昧务虚而功亏一篑。

“台湾政策法”是在美国联邦参议院共和党籍的预算委员会首席议员格雷厄姆与民主党籍的外交关系委员会主席梅嫩德斯率领的国会代表团4月14日访问台湾后所提出。该法草案包山包海，内容包括赋予台湾“非北约盟国”的地位、提供金融贷款让台湾取得美国发展战略与战术同步并且能打一场不对称战争的能力、提供台湾具有威慑人民解放军的武器、更改目前“台北经文代表处”（TECRO）名称为“台湾代表处”（Taiwan Representative Office, TPO），并修正台湾关系法（Taiwan relations Act, TRA）取消台湾官员访美的限制，以及推动台湾参加包括联合国在内的国际组织。

就该法草案内容来看，“台湾政策法”可以说不仅是历年友台法案与修正案之集大成者，更是对行政部门下指导棋的一个版本。

早在1999年李登辉总统时期，美国国会友台议员就试图通过一个“台湾安全加强法”（Taiwan security enhancement Act, TSEA）。当时，克林顿总统认为该法草案赋予国会过大的权力，严重侵犯到行政部门的权力，而决定全力阻挡，终于使该法草案“躺平”，永远出不了国会山庄。后来，国会只有将该法草案打散，以修正案的方式放进每年都要通过的“国防授权法”（NDAA）或是透过“化整为零”成为个别的零星法案才在国会通过。

这次“台湾政策法”草案至少有以下五点让行政部门不以为然。首先，与美国前总统卡特时期不同的是，现在台湾与美国行政部门已有不错的沟通管道，大可不必再透过国会向行政部门施压。

其次，“台湾政策法”草案内容较诸“台湾安全加强法”在侵犯行政部门权力方面可说有过之而无不及。

第三，蔡英文希望透过驻美代表处的更名来彰显台湾的主权地位，但是从美陆的角度来看，“台湾代表处”一旦成为正式名称，可能会让北京跳脚，甚至在两岸之间引发轩然大波甚至冲突。

第四，“台湾政策法”若是赋予台湾“非北约盟国”地位，则不啻代表美国立法部门透过“战略清晰”的表述，来挑战行政部门迄今仍然坚持的“战略模糊”。

最后，美国行政部门与立法部门之间的权力斗争已有200多年的历史，既然台湾和美国行政、立法两大部门都有良好的沟通管道，实在大可不必卷入美国府会之争，以免影响到历经数十年才获得改善的台美政府间的关系。

由此观之，台湾国安高层与相关单位应与白宫印太事务协调总监坎贝尔、亚太助卿康达等熟识的官员与友台国会议员好好商量如何务实地推动“台湾政策法”，以免煮熟的鸭子飞了。