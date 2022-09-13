临近选举奋力一搏 拜登希望拿经济数据做大内宣

来源：彭博社

作者：Nancy Cook

美国总统拜登正试图利用一连串的利好经济消息，将民主党最大的政治负担变成不太可能出现的选举年卖点。

汽油价格下跌、两大立法胜利且出现了通货膨胀可能缓解的早期信号，让民主党在11月中期选举中保住参众两院多数一度无望的努力出现了转机。

拜登计划周二在白宫举行的仪式上宣称，他和自己的民主党同志引导经济回到了更坚实的状态。这一说法可能会得到政府最新的通胀数据的助攻或打脸--公布的时机就在此次活动之前。

美国股市周一攀升，因市场预期劳工部报告将显示8月消费者物价指数放缓，但如果数据不符合预期，乐观情绪可能会昙花一现。接受彭博调查的经济学家预测，当月CPI将比7月下降0.1%，但同比上涨8%并维持在历史高位。

对拜登策略构成威胁的还有铁路工人潜在的罢工，因此举会扰乱供应链和农业供应，并给美国经济每天造成逾20亿美元的损失。拜登政府正在敦促工会和货运铁路运营商在周五截止日期前就新合同达成一致。

民主党民意调查公司Impact Research的合伙人Brian Stryker表示，该党在消除通胀给共和党中期选举带来的优势方面取得了一些进展。该机构协助了拜登2020年的总统大选，并负责与州长和国会候选人进行协商。