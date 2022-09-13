竞争对手步步进逼 港通关抉择时刻已临

来源：明报

明报社评

香港11月初举行“国际金融投资峰会”，商务及经济发展局长丘应桦表示，部分海外金融机构高层曾反映，希望峰会前香港可以尽快落实“0+7”入境隔离检疫安排；若根据外媒说法，有获邀者甚至视此为来港与否的前提。特区政府上月初放宽抵港检疫安排至“3+4”，至今一个多月，对于鼓励外国航空公司复航、吸引外地访客来港、促进香港旅行社外游生意等，作用不大。新加坡一年一度的“金融科技节”，同样定于11月初举行，针对香港未通关弱点的战略意图明显。国际竞争残酷，香港经济气若游丝，若大陆动态清零方针不变，先对外全面通关，应该是香港现阶段抉择。政府应该尽快采取更加强而有力的措施，促使长幼接种疫苗，扫除通关绊脚石。

“3+4”成效不彰

港办盛事遇挑战

过去一个多星期，香港每天新增感染病例，在1万宗左右的水平横行，政府专家顾问刘宇隆指出，Omicron BA.4和 BA.5的占比已超过75%，参考外地经验，相信疫情数天至一周内见顶，然后徐徐回落。冠病病毒持续变种，传播快毒性弱，乃是迄今所见大势，这一浪疫情对香港医疗系统虽有一定压力，但情况未至于太严重，目前香港除了长者幼儿未打够针，绝大部分市民都已接种3针，对外全面通关复常的条件已然具备，香港须抉择通关路径。

背靠大陆联通世界是香港定位，大陆与海外应对疫情方针迥异，通关问题苦煞香港，新一届特区政府上台，强调对内对外通关皆要积极推进。上月初，当局放宽入境检疫规定，由7天指定酒店隔离，改为“3+4”，即3天酒店检疫，再加4天家居监测。对内通关方面，特区政府早前跟广东方面提出“逆向隔离”，打算将河套区隔离设施，改为“健康驿站”（相当于检疫酒店），让市民在港完成7天隔离后再北上，毋须抵达大陆后才开始在当地的“健康驿站”隔离。

指定酒店也好，健康驿站也罢，严格而言都是入境配额措施，“逆向隔离”一大好处，正是变相增加前赴大陆配额。大陆坚持动态清零，必须严控输入风险，近日广东等地再现疫情，大陆当局即时下调入境每日健康驿站名额，香港不能强人所难。在大陆调整防疫策略放宽“7+3”入境规定前，“逆向隔离”似乎已是现阶段香港对内通关所能尽的最大努力，反观香港对外全面通关的压力却愈来愈大。

入境检疫改采“3+4”一个多月，香港入境旅客数目仅微升。上月外地访客入境人次，日均仅约350，反映措施对外地访客，包括商务客缺乏吸引力。有本地旅行社表示，“3+4”整体而言对出团帮助不大，生意尚未达到冠病疫情前的一成，个别专办日本团的旅行社，因为今夏日本准许旅行团入境，生意才好一些。业界认为，市民外游需求未见大增，回港检疫限制是主因。“3+4”作为迈向对外全面通关复常的过渡措施，成效不彰，香港本地经济气若游丝，人财皆见流失，不能继续自困待毙，当局需要面对现实，先对外全面通关。

冠病疫情持续两年多，虽然全球大流行未完，但很多国家为吸引旅客，已先后放宽入境限制。在亚洲，日韩近月都逐步放宽入境检疫措施，新加坡一年多前主动部署“与病毒共存”，随着谷针有成，差不多半年前已全面恢复通关。港府推进复常，11月主办国际金融投资峰会及国际七人榄球赛，本是展示对外重开大门良机，可是检疫隔离却成为绊脚石。根据外媒报道，有部分获邀的外国大行高层表明，除非届时香港已改行“0+7”，否则不会来；“七榄”以往吸引很多外国旅客来港观赛，若“3+4”检疫不变，恐令不少人却步，万一场面气氛不理想，不排除影响往后香港主办机会。

香港是高度开放小型经济体，对外开关步伐太慢，已成为竞争对手看得一清二楚的弱点。新加坡将“金融科技节”定于11月初举行，颇有跟香港国际金融投资峰会硬撼“争人”味道，星洲最大本钱，当然是入境免检疫。国际竞争残酷无情，后疫情时期，各方都想抢占战略制高点，香港迟迟未对外全面通关，不仅吃亏，连跟别人讨价还价的筹码也会大减。外国航空公司对“3+4”下恢复来往香港航班意欲不大，变相在逼港府作更多退让，正正突显香港被动处境，区内竞争对手更将设法撬走以往在港举办的各类国际级盛事。这对香港国际都会地位及形象，将有长远影响。

各国纷松绑添港压力

对外通关无法半吊子

今年6月，日本决定松绑入境旅游，外国游客可随有导游陪同的旅行团入境日本，及至上周中开始，更将每天入境人数上限由现在的2万提高至5万，且允许无导游陪同的旅行团游客入境，然而现实证明，随着愈来愈多国家全面通关复常，这类半吊子措施，实际作用不大，日本官房副长官周末便透露，当局有意取消单日5万人限额，解禁个人游。新一届特区政府在通关问题上，采取对内对外同步推进策略，这条路走了两个多月，面对的困难和局限愈益明显，现已来到抉择时候，特区政府应该提出明确路线图，在确保医疗系统有力负荷这一前提下，早日实现全面对外通关。长幼疫苗接种率低是通关前路上的绊脚石，政府需要采取强制力更强的措施，促使长幼接种疫苗。