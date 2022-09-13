瑞典大选极右造王 欧洲政坛响警号

来源：明报

瑞典周日（11日）举行国会大选，初步点票结果显示右翼取得过半议席，保守派温和联合党领袖克里斯特松有望在极右政党支持下成为新任首相。曾经在瑞典政坛上被排斥的极右瑞典民主党，在这次大选成为得票第二高政党而有力“造王”，意味在右翼阵营筹组政府时，取得其支持尤其重要。分析认为，在外围俄乌战争、全球通胀、能源价格高企，加上内在社会问题等因素综合影响下，瑞典极右民粹政党重新冒起，反映欧洲可能面对新一波不稳。

截至周一的初步点票结果显示，右翼阵营的4个政党包括温和联合党、瑞典民主党、基督教民主党和自由党取得49.8%选票，在议会349席中暂得175席。当中极右瑞典民主党更超越温和党成为瑞典第二大党及右翼最大党，但温和联合党领袖克里斯特松（Ulf Kristersson）很可能成为首相人选。克里斯特松周日向支持者表示：“我们不知道选举结果会如何，但我已准备尽我所能筹组一个新的、稳定和充满活力的政府。”

初步点票 执政阵营议席落后

至于由现任首相安德松（Magdalena Andersson）所属的社会民主党、左翼党、绿党和中间政党组成的左翼阵营得票48.8%，暂得174席。安德松未有承认落败，周日晚呼吁支持者耐心等候，“让民主顺其自然”；统计显示社会民主党取得约30%选票。选举管理当局称连同计算海外投票和提早投票的选票，预计要到周三（14日）才有最终结果。

立场反移民的极右瑞典民主党可谓这次选举大赢家，初步点票显示该党取得20.6%选票，较上一次2018年大选的17.5%高，预计在筹组政府上会有不少话语权。现年43岁的党领袖奥克松（Jimmie Akesson）周日晚向正在欢呼的支持者表示“看起来非常好”。奥克松又在Twitter称希望左右翼阵营得票差距能维持到周三：“若是这样的话，我们准备有建设地参与权力更替和瑞典的新开始。”

瑞典民主党“洗底”赢民心

奥克松在2005年领导时，瑞典民主党的支持度只有约1%，在瑞典的政治舞台上亦曾被视为“被排斥者”般的存在，克里斯特松曾称绝不与立场倾向民族主义和反移民的瑞典民主党谈判。而瑞典民主党在奥克松领导下作出连串改革，例如用花朵取替原有的火炬作为政党新标志，并声言要“洗底”摆脱过去种族主义和暴力的根源。

至2019年，克里斯特松跟瑞典民主党展开会谈，双方其后加深合作，后者亦改变部分政策立场，例如放弃瑞典退出欧盟的立场，逐渐步向主流右翼政党一员。瑞典民主党在这次大选采用较中立竞选语言，改变过去被质疑反移民、种族歧视形象。该党又在国内犯罪率上升、枪击事件频传、帮派犯罪愈趋严重情况下，提出加重刑罚、将外国罪犯驱逐出境等建议，吸引许多期望治安有改善的选民支持。

挪威奥斯陆社会研究所政治、民主和公民社会研究主任贝格（Johannes Berg）指，在一个零散的多党制之中，要找到稳定的执政联盟愈见困难，若现在双方相差一席情况成为最终选举结果，将会是温和党的巨大挑战。