澳门赌业难大洗牌 须加力促产业多元化

来源：星岛日报

星岛日报社论

澳门落实新博彩法后，公开竞投为期十年的赌牌将于明天截标。当局原意是透过赌牌重洗，来重塑澳门博彩业格局，并促进产业多元化，但疫情令博彩业经营惨淡，使新竞争者对入场显得犹豫，原有六家博企可能在无新对手下夺标，而当局在疫后更须努力参与粤港澳大湾区建设，加快其他产业发展，才有望扭转产业单一化问题。

作为全球最大博彩市场的澳门，这次趁三张赌牌及其下分出的三张副牌合法经营期届满，面向全球公开赌牌招标，在牌照文件中加入一些新条件，希望改变澳门过分倚赖博彩业的格局。首先，竞投委员会在审议标书时，会考虑入标的博彩企业能否提出开拓海外新客源的方法，并且交代多项非博彩项目投资计划，包括会议展览、娱乐表演、体育盛事、文化艺术、健康养生、主题游乐、美食之都、社区旅游、海上旅游等，务求让经济产业变得更多元化。

新赌牌条件辣新人进场难

此外，这次竞投更首次加入了国家安全元素，特首在听取博彩委员会意见后，可基于危害国家或澳门特区安全等原因，解除博企的经营权。澳门博彩业蓬勃，衍生不少安全隐患，大陆贪官或不法分子利用澳门赌场进行洗黑钱，导致资金外流。澳门21年前引入三家美资，令澳门博彩业注入先进技术和管理经验后业务发展迅速，更胜赌城拉斯维加斯，但随着中美博弈升级，据说有美资博企早年曾聘用联邦调查局退休探员做保安部高层，让人担心这是美国在澳门安下的棋子，严重威胁中国国家安全。

因此，这次赌牌招标，最让人关注是美资博企能否获得续牌，以及会否有更多美资和其他博企加入竞争。然而，由于招标条件相当辣，料难以吸引新竞争者入场，因新中标者只获赌牌，从政府手中取得现在博企的赌场营运，但缺乏自家酒店配套，难以与其他对手竞争，须自行兴建度假村作招徕，加上当局规定赌场保持的现金规模由二亿元（澳门元，下同）增至五十亿元，所需投放的资金巨大，但新赌牌仅十年，回本时间不足，令新投资者却步。

更重要是疫情持续近三年，澳门为了控疫实施严格入境限制，令旅客数目大跌，而赌场收入更出现悬崖式下跌。前年赌收仅六百零四亿元，去年八百七十亿元，分别比疫前大跌近八成和七成；今年首八个月赌收仅逾二百八十八亿元。赌场生意差，又不清楚疫情何时结束，风险相当大，影响新投资者进场意欲。

这些不利因素吓跑新投资者，而原有的六家博企，对既有投资的酒店、会展、餐饮业配套自然不会轻言放弃。澳门当局上月公布对明年赌台、角子机总数和收入的上、下限作出新规订，业界指每张赌台每年七百万元收入的下限，不算太苛刻，若疫情稳定，相信达标不难，无疑是向目前六家博企释出尽早完成竞投安排，放心经营的信号。只要美资博企没干犯国家安全罪，相信获续牌机会高，故此很大可能维持现在美资占了澳门赌业半壁江山的格局。

中央释挺澳旅业投资信号

事实上，国务院港澳办主任夏宝龙上周在珠海会见澳门特首贺一诚，也有挺澳门的味道，承认澳门经济结构单一，受疫情冲击大，承诺积极研究推出支持澳门旅游业发展的政策，意味中央可能在疫情稳定后，放宽大陆旅客赴澳旅游限制，为澳门旅游业注入活水，背后也释出让外资放心投资的信号。

疫情暴露了澳门经济结构长期单靠赌业来支撑的局面难以持续发展，推动经济多元化发展逼在眉睫，当局要积极把握与横琴、大湾区的机遇，为澳门长远发展注入新动力，即使改变现状并不能一蹴而就，也要努力朝着这方向前行。