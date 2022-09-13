第一岛链未来将由解放军掌控

来源：中时电子报

作者：傅应川

美国联邦众议院议长佩洛西于8月2日抵台访问，导致大陆围台军演的常态化，升高台海地区的紧张情势。佩洛西则公开表示，美国43年前通过《台湾关系法》，当时就许下对台湾的坚定承诺，她访台是要向外界彰显美台团结。

然而以《台湾关系法》的观点，陆美台关系是相当模糊的。依此法，美国是与中华人民共和国建立外交关系，不承认与中华民国有外交关系，也不承认台湾是中国的一个省。是故在此战略情势中，美中必有一战。按战略的释义，美国无重大的战略利益，何须援台抗中，况且当前美国在台海周边的军事上处于劣势地位，援台抗中势必得付出重大代价，可能得不偿失。

佩洛西离台后，解放军突然在台海周遭部署了包括六个舰队的围台军演。从军演的部署可以认知到，解放军已取得两大战略优势。其一是部署重点已跨越台湾岛，投入台湾东部海域。按海战部署理论，在指挥舰队不变的原则，部署采用“集中、机动、中央位置”。解放军部署的要点不但符合上述原则，更跨越了所谓的“第一岛链”中央位置（台湾岛）。这是刘华清在海军司令员任内建立的战略目标，亦是迈向“中华民族伟大复兴战略目标的第一步”。

另一战略优势在演习的整体部署，不但因位置控制台湾海峡，可连系台湾岛南北两端，且又因掌控了巴士海峡、宫古海峡，解放军可利用舰队机动指向不同方位的敌方舰队，形成局部优势，而各个击灭。

佩洛西访台后，西太平洋地区的情势并无显著变化，接着又有美国议员访台，还有其他国家议员组团来访，但都没有引起国际的重大反应，反而美国与其盟国将军力转向第二岛链，避开了中美直接的军事冲突。此情势的发展如同第二次世界大战后美国在亚太的地缘战略规划，也就是由斯巴克曼所主张的“边缘地带理论”。

从佩洛西访台事件可了解，一个国家若没有军力支持，是无法掌控战略要地的。目前的现实是第一岛链将由解放军掌控，未来第一、二岛链间的海权势将由中美海战决定。由于战争形态的变动，结果尚难预料。航母是否仍是海权执掌的工具，尚未可知，但未来高超音速反舰导弹必将是关键性的武器。

在台海中线被陆方抹去后，不久的将来，第一岛链势必由中国大陆掌控，届时蔡政府“倚美抗中”的策略势必落空。诚如习近平所说“太平洋够大，容得下中美两国”，唯有消弭战争的可能才是两岸人民之福。

作者为中华战略学会副理事长