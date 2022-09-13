陈时中挡疫苗 人民不会忘记

来源：中时电子报

中时社论

仿佛认定台湾人的智商不超过鸡脑袋，前卫福部长陈时中说他去年没有阻挡疫苗，甚至认为蔡英文只是出面协调不好处理的事情，至于为什么蔡英文出面后，慈济、永龄基金会与台积电所购买的疫苗就很快通过政府批准，谁都无法解释。

百般刁难 拖延申请

慈济执行长颜博文接受媒体访问时还原去年采购的过程说：“当时有许多工商界、政界大老劝说慈济不要采购，因为政府不会允许。”可见政府刁难，众所周知。但慈济基于慈悲救人，仍愿一试。是直到证严法师生气了，发言批评，才逼得蔡英文与证严法师视讯。通话后，疫苗申请才一路开绿灯，公文终于通过。

关心这个过程的人都应该还记得，无论慈济也罢、永龄也罢，台积电也好，一开始都无法突破疫情指挥中心辖下卫福部的所谓“审查会议”。他们总是用公文补件、公文旅行阻挡慈善团体、地方政府、民间企业的疫苗采购申请。总之，一切政府统包管理，谁也不许进口。

去年的记忆未远，人们都还记得，当时陈时中领导下的疫情指挥中心，不断拖磨阻挡。所有送进去想购买疫苗的申请，没有一个通过。所有的理由都是：政府有全面考量，疫苗牵涉层面复杂，必须政府统一管理。中央疫情指挥中心变成台湾最大的独裁者。

从去年5月中疫情爆发开始，民间即发现缺乏疫苗，最严重的是医护人员也没有疫苗可以打，缺乏保护，非常危险。去年5月29日一篇文章被大量流传，那就是〈那不是数目，是人，是生命！〉其中写到：“药品不是没有，疫苗已经在门口，宗教慈善团体、企业家，都自主自愿的买了疫苗，准备回来捐赠给国家。讲白了，人情都做给国家也没关系。”

大家都跟作者有相同的感慨，有这样的慈善团体，有这样的医护人员，真是台湾的福报。然而台湾却有最大的诅咒，那就是中央疫情指挥中心。你可以想像，一边是带着疫苗想救人，一边是病患需要救治，老百姓需要疫苗，医生也愿意全力救人。可是中间挡着疫情指挥中心，他们就是要让你拿不到疫苗，让你站在那里，眼看着疫情大爆发，死者一天天增加，死亡的阴影压在每一个人的心头，压在每一家庭的头上。

这一篇文章所激起的民愤迫使总统府出面说明政府没有拖延，但所有申请一个都没通过，所有公文都被压死。这就是当时的处境。人天天死去，医护天天陷入危险，民间如此急迫，陈时中和卫福部还在拖延，这个政府又拖了1个月，直到去年6月26日，拖到证严法师都看不下去了，逼到蔡英文与证严法师视讯通话，蔡英文才在面簿发文，卫福部才开始疫苗采购作业。这就是人民看见的真相！这就是人民眼中的陈时中！

慈济救人 政府杀人

当时民间流传一个说法是：“人民太惨了，妈祖婆看不下去，要出来救人，还得去拜托慈禧太后，公文才能通过。”这样的政府还有天理吗？今天陈时中还反呛“你说我在挡疫苗，我觉得这个脑袋有问题”，他完全忘记了因为疫苗延误导致多少人死亡、多少家庭破碎。他的口头禅是“我负责”，面对1万多条人命，他还落跑去选市长，他负什么责？这样的陈时中，有一点同情心和悲悯心吗？这样的人如果来主政台北市，台北人是准备过什么日子呢？

宗教界讲究慈善与悲悯，总是愿意原谅世人的错误。然而，再慈善的心，也不知道如何原谅杀人者。“一边想救人，一边等待被救”，而中间却挡着官僚，他们不让疫苗进来救人，他们宁可看着生病的人一天一天死去。这样铁石心肠的阻挡者，难道不是在杀人？那些阻挡疫苗的人，那些让公文拖延的官僚，难道不是杀人共犯？如若他们能被原谅，要如何向逝者交代？如何向天理交代？

再多的谎言，都无法抹掉去年大疫下的恐慌、人民的无助、逝者家庭的悲剧；更无法遗忘那些官僚的无情、残酷、冷血、饮酒狂笑的嘴脸。

记忆不远，人性的错误可以被原谅，但冷酷残害人民的人，不能原谅！