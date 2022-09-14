通胀与衰退担忧拖累投资者情绪 华尔街投行业务收入料将大幅下降

来源：彭博社

作者：Jennifer Surane、Hannah Levitt

华尔街巨头预测本季度投行业务收入将大幅下降，投资者仍受通胀、美联储加息和经济潜在衰退的惊扰。

花旗集团首席财务官Mark Mason警告称，该行在撮合交易业务和资本市场发起业务中的收入可能会大幅下降50％，与华尔街普遍放缓的情况一致。这与之前摩根大通的表态相似，该行表示，由于客户持观望态度，投资银行业务收费可能下降一半。

“我们看起来与整体市场没有太大不同，因为市场的融资方面受到冲击，” 美国银行首席执行官Brian Moynihan周一表示。“潜在计划有很多，而且还有很多活动待定，等待市场稳定之后再来推动进展。”

今年全球撮合交易进展缓慢，经济衰退担忧引发市场剧烈波动，通胀飙升以及全球地缘政治动荡阻碍了资本市场。整个行业收入的下滑已经促使高盛集团开始实施疫情爆发以来的规模最大一轮裁员，计划从本月开始裁减数百名员工。

“整个夏天，投资银行业务一直保持低迷，”摩根士丹利联席总裁Andy Saperstein周二在会议上表示。“到某个时候，情况会发生变化。市场将安定下来，客户将进行交易，但这并非近在眼前。销售和交易客户在参与。我们已经看到还不错的活动持续进入到第三季度。”

事实上，阻碍撮合交易的市场波动一直是交易部门的福音。 摩根大通总裁Daniel Pinto周二表示，公司预计同期市场收入将增长5％。宏观业务正在提振固收交易业绩，而股票市场业务则势在较去年第三季度创下的26亿美元纪录高位回落。

在美国银行，交易收入在任何一年的第二和第三季度通常都会下降多达9％或10％。 Moynihan表示，本季度的业绩应该会略好一些，与第二季度相比可能只会以低单位数的百分比下降。

在花旗集团，Mason警告说，价差产品交易收入的下滑将抵消其在外汇和利率工具交易业务中的良好表现。与此同时，股票交易业务应会与疫情前的水平一致。他说，总的来说，总交易收入可能会较一年前出现小幅下降。

担任摩根大通总裁近一年并继续管理企业和投资银行业务的Pinto，也提及人力问题。最近几个月，裁员可能性一直是华尔街关注的焦点，竞争对手高盛集团计划从本月开始裁员数百人。

“当有一点低迷的时候，就开始到处裁减银行家，对于这种情况要非常小心，因为这会伤害未来增长的可能性，”Pinto说。“银行业务有很大一部分是可变薪酬，因此调整的方式不仅仅只有裁员，还可以通过降低薪酬的方式来调整。”