攻击慈济无助洗白蔡政府

来源：台湾《联合报》

联合报社论

免治马桶风波未歇，陈时中阻挡民间购捐BNT疫苗的争议又起，野火般乱窜。慈济慈善事业基金会执行长颜博文近日谈到，去年慈济要购捐疫苗，有不少大老和官员相继劝他“别浪费力气”，过程饱受政府刁难。对此，陈时中和行政院皆极力否认；亲绿媒体则迅速出动，竟将慈济抹红为“中共同路人”，并恶言诋毁证严法师。有不满的民众兴师问罪，随即引发肢体冲突。

蔡政府刁难民间团体购捐疫苗一事，人们历历在目，点滴在心头，不会忘记。当时，大家的目光更聚焦在郭台铭的永龄基金会受到的阻挠和打压，并未太注意行事低调的慈济。事实上，在此之前，慈济即曾主动向美方洽购BNT疫苗，也因卡在亚洲代理权的问题，不得其门而入。最后，永龄与台积电成事之后，慈济才加入这个民间购捐行动。很显然，慈济其间受到的阻挠，和郭台铭受到刁难如出一辙，丝毫不少，且恐怕还更多。

事过境迁一年多，慈济才说出其间辛酸，无非是觉得此事已达成任务，可以让外界知道它曾为台湾的防疫如何努力奔忙，这倒不是为了自我炫耀或想打击谁。因此，绿营将慈济还原过程的说明说成“阴谋论”，这种论调本身，才更居心叵测。试问，难道政府的任何决策，都不准摊在阳光下接受检验或讨论了吗？只要民间稍有不同的意见，就得被打成“中共同路人”，而且竟连一向以行善为职志的宗教团体都难逃毒手，这是什么样的恐怖氛围？

说穿了，蔡政府千方百计要阻止民间团体购捐疫苗，主要问题在于它自己的“心魔”。这个心魔有两个面向：其一，是为了坚持“反中”，无论如何不能透过BNT亚洲区总代理的上海复星购入疫苗；因此，即使前行政院长林全担任董事长的东洋已谈妥洽购条件也照样碰壁，“小明们”同时则滞留武汉有家归不得。其二，是为了偏袒高端疫苗，以及向技术移转的美方示好，蔡政府刻意延迟对外采购合乎世卫组织规范之疫苗，希望让蔡英文形容为“台湾第二座护国神山”的高端能在台湾一炮而红。

人们不妨回想一下：五月万华等地疫情已经大爆发，而台湾的AZ疫苗都要靠境外几万、几十万剂地捐赠，郭台铭和慈济约莫都在此际提出购买BNT的请求；即使疫情如此严峻，蔡政府竟仍有心情有一搭、没一搭地杯葛，不是唱衰郭董“买不到”，就是以“资料不全”为由大打官腔。简言之，蔡政府宁可看着台湾人沦为疫苗孤儿，也不许民间团体购买疫苗来自救。如此冷血的政府，在人民大难当头之际，仍不改其志地“反中”，不顾百姓的生死病痛；现在竟振振有词地喊冤，要说给谁听？

选举当头，陈时中在防疫指挥官任内的许多决策都会被拿出来检视，这是他无可回避的责任。就算他能将相关文件封存三十年，但当事人和民众均仍记忆犹新，事实不容被一笔抹煞；他当初和苏揆乃至蔡总统仗着官威三卡四挡，今天便责任难逃。

我们要严正提醒的是：无论选举多么激烈，无论意识形态的斗争多么严峻，政治人物绝不该把“仇恨动员”当成厮杀百姓的工具。企图割裂台湾，并在社会的感情伤口上舔血以增加自己的滋养，这是残忍行为，绝非民主政治能容忍的底线。

慈济对台湾的贡献有目共睹，它在全球各角落默默行善，也为台湾营造仁义形象，争取友谊。如今，为了一起疫苗采购争议，绿营及其附随媒体竟能将慈济打成“中共同路人”，这个政党是疯了吗？