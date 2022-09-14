欧洲经济两面受压 面临关键时刻

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

欧洲的经济与金融，现在正被两股力量所拉扯，一是由于对俄罗斯制裁，导致通货膨胀高涨，欧洲央行开始升息因应，但更重要的是美国联准会升息，资金追求高利逃离欧洲，欧元走贬；即使如此，上周欧元已跌破美元平价，看起来还会持续下跌，欧洲经济蜡烛两头烧，现在正面临关键时刻。

今年2月俄乌战争爆发以来，欧盟对俄罗斯开始制裁，先是决定年底前完全禁止从俄罗斯进口原油，但是俄罗斯天然气占进口的40%，欧洲很难主动断绝，尤其德国更依赖北溪一号运送而来的天然气。随着乌克兰与美国给欧盟的压力愈来愈大，欧洲只好加快接收天然气，希望能够储存足够的量，作为冬天应变所需，目前已完成预定目标的80%。

俄罗斯看在眼中，当然知道欧盟在打什么算盘，于是从7月开始借北溪一号岁修等理由，停止或减供天然气。日前G7国家对俄罗斯出口原油设置价格上限，普京忍无可忍，决定无限期停止北溪一号的供气。俄罗斯深知，如果面对的是一个团结的北约，它赢不了乌克兰战争，所以必须在其内部搞分裂，而天然气的供应，就是欧盟的罩门。

眼看着天然气的价格，涨成去年的十倍，欧洲民怨沸腾，各国政府纷纷推出巨额补贴方案，德国手笔最大、要发放650亿欧元纾困金，法国已支出超过260亿欧元，英国新首相特拉斯则提出200亿英镑的纾困方案。

政府漫天撒钱，势必形成通货膨胀的压力，欧元区8月消费者物价指数（CPI）年增9.1%，高于市场预期，欧洲央行（ECB）于是史无前例一口气升息3码，ECB行长拉加德明确表示，利率远未达到降低通膨所需的水准，暗示到年底之前，还会有多次升息。但ECB升息另一个不能说的目的是保卫欧元，美国连连升息，热钱自然往利息高的地方跑，虽然因为升息3码，欧元中止连三周跌势，但今年以来，整体仍下跌10%。

不过投资者仍紧盯联准会，鲍尔发言暗示仍将采取强硬措施应对通膨，让欧元兑美元继续走跌。所以真正影响欧元走向的，不是欧洲央行而是美国联准会。而且这还造成恶性循环：只要联准会持续领先提高利息，欧洲热钱就源源不断的流入美国，因此造成欧元贬值压力，而欧元愈贬值，以美元计价的进口原油与天然气随着上涨，这又进一步促发欧洲的通膨。

随着欧洲能源危机的恶化，大家仍然继续看贬欧元，这本是无可厚非，可是美国作为欧洲最重要的伙伴，竟然袖手旁观，见死不救；欧元跌至与美元平价后，心理关卡被打破，摩根士丹利预估第3季欧元将跌至0.97美元，最悲观的预测是到2023年中时，欧元可能会跌至0.9美元。

随着乌克兰反攻，收复部分失土，有人认为俄罗斯将被逼求和，势必恢复供应欧洲天然气与原油，因此才引发近日欧元的反弹，但事情并非如此。俄罗斯如果落居下风，普京更不可能放弃手中的能源武器，只会对欧洲更施加压力，连目前经由土耳其的管线，仅剩占欧洲天然气总量10%的部分，都有可能停止；即使最后俄罗斯一败涂地，撤军求和，欧洲能源版图也不可能回到从前。

所有欧洲国家经过这个教训，以后绝对不会再把鸡蛋放在同一个篮子。最近法国总统马克龙访问阿尔及利亚，希望从北非加快引入天然气，德国在北海设置海上天然气接收站，希望引入美国的液化天然气，欧盟还在与中亚国家交涉，要扩大引入阿塞拜疆天然气，以及开始输入哈萨克原油，都是在做分散供应的打算。

世局一盘棋，欧洲的经济、安全与外交，本就很难分野，现在俄罗斯禁运天然气、美国联准会升息，面临两方压力，欧洲的确面临关键的时刻。