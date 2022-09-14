乌东溃败 俄军高层沦国内政治箭靶

来源：明报

在俄军过去一周于乌克兰东北部明显溃退后，俄罗斯内部开始有更多面对现实的声音。国内战争博客以至政治人物开始谈论战事失利，重点质疑俄罗斯国防部以至军队高层的指挥和统兵表现。部分反战者更将矛头指向俄罗斯总统普京，逾40名地方民选官员周一发表联署要求他下台。虽然分析相信回响有限，但有执政党国会议员接受美国媒体访问，指倘俄罗斯内部的跨政治光谱批评声音过火，或终会引发难以预料的后果。

反战地方官联署 促普京下台

俄罗斯全国逾40名地方民选官员周一发表联署，信中末句提到“我们要求普京辞去俄罗斯总统一职”。联署由国内反对侵乌人士所推动，被认为没有实际影响力，而且基本上被政府操控的传媒无视。但《纽约时报》指出，这封联署瞩目之处在于乌克兰的反攻捷报为普京的反对者带来新鼓舞。联署发起人之一、圣彼得堡市议员托斯特雷姆承认，乌军推进是“启发人心的因素”，令反战者认为有需要全方位向政府施压。

对比之下，更受观察家瞩目的是俄罗斯的战争评论员和政客重新开始质疑国防部或军方领导层，又或指控他们误导普京。

其一例子是普京政治盟友、车臣共和国首脑卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）。他周日在Telegram发声，指摘俄军领导层“犯错”，表明倘若俄军在这两天还未改变策略，他将不得不跟国防部以至国家的领导层对话，以解释战场实际情况。《卫报》解读为他暗示普京未必完全掌握情况。

克里米亚的亲俄军事博客波多利亚卡认为，俄方需诚实面对在哈尔科夫被击败的事实，他归咎国防部一直无视战争头几个月所揭露的问题。部分亲俄军事博客早在8月尾已警告乌军在哈尔科夫州的巴拉克列亚集结，但俄军指挥官被指没有增兵回应，该地最终被乌方收复。

国会议员指乌捷报将令俄升级战争

《纽约时报》周一访问了统一俄罗斯党（执政党）国会议员扎图林（Konstantin F. Zatulin），他坦承俄军的撤退“对这场特别军事行动的构想带来非常严峻的伤害”。他指出，对战事的跨政治光谱批评不能太过火，否则“可能会引发不受控制的反应”——1917年俄国革命和1991年苏联解体便是例子。与此同时，他认为乌方近日战场成功或促使克宫升级战争规模，为乌克兰带来决定性的挫败，但指不预期打“核战”。

俄罗斯官方迄今只称侵乌为“特别军事行动”而非“战争”，因此受限于法律，未曾全面动员。支持侵乌的俄罗斯博客科腾诺克在Tg表示，俄罗斯“无法只做一半就赢得”乌战，敦促政府必须为了战争胜利而动员，“这是唯一办法……人人都须出力”。

前总统兼现任俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫周一仍坚称，除非基辅“完全投降”，俄罗斯不会停止特别军事行动。