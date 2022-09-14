在台湾内部制造敌人非常危险

来源：中时电子报

旺报社评

杨丞琳“海鲜风波”一夜之间消声匿迹，背后有民进党主动降温的痕迹。主要是政务委员张景森日前发文，怀疑该事件是对岸网军刻意挑起，以激化台湾内部分裂，他并悬赏鼓励网民提供线索。张景森“悬赏”之说未免庸人自扰，但也折射出绿营已认知，杨丞琳争议再炒下去对自己不利。

仿佛回到封建时代

张景森学者出身，90年代随陈水扁进入北市府任都发局长后，20余年来始终活跃在政治火线上。他以怪点子出名，跳跃式思考所引发的争议也不少。张景森认为杨丞琳风波是大陆网军所挑起，其逻辑太过跳跃，让人难以理解，但也显示，他察觉反中已成为绿网军和绿粉的“心理开关”，非常容易操纵利用。他固然有甩锅大陆网军的用意，但也是对民进党政治文化的反思，间接承认在内部制造敌人的危险。

民进党创党时以清廉、勤政、爱乡土起家，曾代表社会的进步力量，但此后日渐沉沦，擅长以制造内部敌人赢得选举、巩固政权，甚至以挑起内斗和仇恨的方式掠夺资源、打击对手。慈济执行长回忆去年采购和捐赠BNT疫苗秘辛，就是一面照妖镜。民进党政府伙同侧翼媒体、网军打压、抹黑慈济等民间抗疫善举，背后夹杂着反中意识型态和一己之私，实在令人咋舌。

曹兴诚资助黑熊学院并以恶毒词汇攻击媒体，又是一出制造内部敌人的闹剧。倡议“不对称作战”的前参谋总长李喜明在接受媒体询问时直言，“曹兴诚和黑熊勇士不可能成功”。李喜明主张以“机动、分散、精准、致命的小东西”保台，歼敌于境内，理念其实和曹兴诚的黑熊学院相近，但他直率给黑熊学院下了必败的定论，显示两人理念虽近，但动机不同，折射出曹兴诚配合民进党大内宣、在内部制造敌人的本质。

抗中保台，多少罪恶假汝之名！毋庸讳言，华人社会的劣根性，正是“内斗内行、外斗外行”、“没事拿自己人出气”、“出事就检讨自己人”等恶质元素，讽刺的是，口口声声“不做中国人”的民进党反而将这种中国式暗黑文化，传承发扬得淋漓尽致。无论是早年扁系面对新潮流逼宫时抛出“十一寇”说，萧美琴被扣上“中国琴”帽子，还是现在掌握庞大网军的蔡政府，把斗争目标对准平民百姓，台湾内部出现下一个“杨丞琳”只是时间问题。

革除猎巫劣根文化

台湾民主走到如今这一步，是中华文化现代化进程的悲哀。中华民国宪政体制保障人身自由与权力制衡，核心理念源于五四运动以来知识菁英对中国政治现代化的探索和辩论，也是过去70多年两岸分治状态下相互竞争的主轴，西方社会也普遍将台湾视为中国人（华人）民主的标竿。而台湾社会对民主的普遍期待，至今仍希望能够透过自由选举，产生一个大道为公的良治政府与和而不同的良善社会。

不幸的是，民进党打开了仇恨与内斗的潘朵拉魔盒，令台湾社会和政治文化的道德标准一再扭曲，所谓“抗中”是在对抗内部竞争者，“保台”是在保护掠夺私利。翻看今年九合一选举候选人名单，愈来愈多“绿二代”大剌剌接班，陈时中竞选团队更有“英系二代”的私相授受，不禁要问：民进党何止是把台湾民主倒退回威权时代，简直是要回到封建制度。而这一切都以“抗中保台”精妙包装，当任何竞争者或异议者都被打为“匪”或“敌”，台湾民主选举、新闻自由与思想自由就彻底沦为干枯的躯壳。

张景森反思的结论有些跳跃，但他体认“在内部制造的人”非常危险。他担心大陆网军制造分裂，但民进党才是主要祸源。毕竟屡试不爽的选战操作，充分证明“反中”、“仇恨”总能源源不断带来回报。但令人振奋的是，越来越多民进党元老站出来与当权者切割，社会底层刮起“新党外运动”新气息。

真心爱台湾应超越政党、不分派系，为人民谋福利，制造内部敌人的猎巫文化，也是新党外运动要反对的对象。