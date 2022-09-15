美做法踩红线 恐掀台海战云

来源：联合新闻网

作者：刘容生

台湾，一个没有任何天然资源的小岛，从1949年到今天的七十几年里，随时都面临着强大的大陆挑战和威胁。但双方在“一个中国”的默契下，彼此投资做生意，各得其所、和平相处，享受和平的红利。台湾靠着政府和人民的共同努力，缔造了亚洲经济奇迹；大陆也在不同制度的政府带领下，发展成为世界第二大经济体。若持续下去，两岸如同兄弟爬山，各自努力，双方均能完成不尽相同，但同样美好的梦。

乌俄战争爆发改变了世界，特别是美、俄、中的关系。美国为了维持世界霸权，借国际宣传之利，借人道主权之名，迫使北约国家提供数百亿军援，对俄国发动前所未有的金融制裁。利用乌克兰代理人战争，削弱俄国威胁。战争持续至今七个月，乌克兰有七百余万难民流亡，国家经济蒙受重大损失，人民生活上造成的苦难无从估计。欧盟国家本身也因战争导致通膨，能源短缺，经济衰退，民生受害。这场战争美国成为最大受益者，除了大大削弱俄国实力、促进欧盟国家联合对俄，本身还赚了大笔军火费。

美国想以同样手法对付中国，以遏制中国发展，在东亚积极布局，除了将北约扩张到亚太，联合日韩，拉拢印度，建立双边军事联盟。美国当然知道挑衅中国最敏感的王牌当属台湾。最近动作频频，继美国众院议长佩洛西来访后，美国政客来台如过江之鲫，有如欧美政治人物频频去基辅和泽连斯基合影留脸，一方面伸张正义，顺便猎获私利。美国参院最近更审理“台湾政策法”，此法案若通过，必将践踏“一中政策”红线，可能引发台海战争。

今天台湾人民正站在交叉路口：是选择和平，台湾与大陆保持接触管道，用和平方法解决两岸的问题。还是选择战争，仿效乌克兰充当美国在台海战争中的代理人，牺牲年轻人的性命以助美国维持世界霸权，遏阻中国的发展。到那时台湾将如今日乌克兰，年轻人的血在海峡中漂流，年长的亲人在寒风中哭泣，台湾再一次等待着战胜国的重建。

作者是清华大学荣誉讲座教授（新北市）