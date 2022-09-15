与俄斗“气” 欧盟走入寒冬

来源：联合新闻网

作者：张孟仁

普京以天然气断供手段力制欧盟的经济制裁。尽管欧盟为冬天应变所需，现阶段已达预定目标的八成存量，不过，实际上，成员国无力应对内部的通膨与高价的账单，早现民生哀鸿遍野之相。法国、意大利、波兰等多数成员国力主天然气价格封顶，并与电价脱钩，以阻止能源价格上升。

但昨日欧盟执委会宣告此举落空。普京的能源武器奏效，欧盟内部团结恐因民生问题分裂，估计还有会员国会步上瑞典与希腊低调进口俄罗斯的液化天然气的行列。对俄罗斯出口天然气设置价格上限难以实现，除了普京的针对威胁（谁设置就针对谁）之外，还有内外两个因素。

欧盟内部德国、荷兰、丹麦不乐见天然气价格封顶；进口大量俄国天然气的匈牙利、斯洛伐克、奥地利因顾虑俄国报复表态反对。欧盟执委会则是忧心在液化天然气国际市场上，竞争不过其他愿意支付更高价格的国家。

另一方面的外部因素更让欧盟对封顶迟疑。去年，能源大赢家挪威对欧洲的石油和天然气销售即已创下历史新高，在俄乌战争开启后，今年进一步增加。许多声称不再依赖俄罗斯供应的国家，包括立陶宛、荷兰、丹麦到波兰，都指望挪威给予优惠待遇。然而，同属欧洲的挪威认为价格封顶措施无法根除欧洲的供应问题。

实际上，还有三个因素制约挪威。首先，能源向来是挪威国家公共收入的主要来源。其次，尽管挪威是北约的创始会员国，配合着北约，但顾及地缘政治和安全领域的自主，不想被明确推到前沿抗俄。最后一个主要原因，乃是其主权基金长期投资石油和天然气生产收益，在通货膨胀和能源经济危机中损失不小，此次破纪录的收益暂难回复平衡。

俄国深知天然气是欧盟的罩门，更懂分化欧洲的门道。欧盟针对节能措施推陈出新，抑制能源的使用，不过，多数成员国的民众与企业生计早已陷入民不聊生的困境，企业更有出走潮。反观美国因能源赚饱饱，复以升息加剧欧洲的危机。这场与“俄”的对峙、斗气代价高昂，待欧盟成功切断俄国能源奶水，只怕欧洲经济成长换来数年牛步。

作者是辅仁大学意大利语系主任、外交暨国际事务学程召集人