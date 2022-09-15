卡疫苗的手 陈时中撇不清

来源：中时电子报

作者：王丽莎

慈济购买BNT疫苗是否遭阻引发议论，台北市长候选人陈时中时任卫福部长与疫情指挥中心指挥官，自然成为各界关注的焦点。然而包含陈时中在内的执政党阵营和政府官员，从慈济慈善事业基金会执行长颜博文向媒体披露这段过往至今，除了跳出来说“没有阻挡、这是有心人士的政治操作”之外，完全没有正面解释。

比如BNT疫苗当初台湾东洋原本可以进口，却因为疑似执政阵营的派系斗争导致破局，这是不是就是颜博文所谓的有人在挡疫苗？另外后来郭台铭原本想要捐购BNT疫苗，但政府迟迟不愿松口，最后还硬拉了台积电进来帮忙，才让鸿海、台积电、慈济三个民间单位捐购疫苗，这背后是不是又有看不见的台面下操作？与其一味地对着颜博文泼脏水、怀疑他的动机，还不如好好回应民众的质疑。

陈时中出席宗教活动时，因为忘记关麦克风脱口说的那句“你说我在挡疫苗，我觉得这个脑袋有问题”，就证明了陈时中早就已经决定要用这套“反正我什么都不知道，不关我的事”的说词来回应这一连串的质疑。可是当时陈时中担任指挥官，跟现在每天只需要报染疫人数和死亡人数的指挥官可不一样。

那个时期所有政府部门的资源和政策都是绕着陈时中转，有什么问题也都可以直达总统蔡英文的办公室。底下的人到底在玩什么把戏、所谓政商界为什么会有人劝阻慈济不必白费力气想着去买疫苗，难道陈时中还要说他什么都不知道吗？

陈时中或许是没有用他的手去挡疫苗进口，但他也没有帮鸿海、台积电、慈济，清除替台湾购买疫苗的阻碍，不是吗？