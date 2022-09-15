芯片四方联盟互猜疑 一事无成

来源：中时电子报

作者：陈一新

为了主导芯片发展与半导体供应链的稳定，美国早在一年多前就倡议成立由美、日、韩、台组成的“芯片四方联盟”（Chip 4），但迄今争议不断，连初步会议都还未开成。主要问题在于四方相互猜疑，瞻前顾后，以致迄今一事无成。

美国总统拜登一上任没多久就筹组“芯片四方联盟”，认为此一联盟若能成立将有助于确保美国的国家安全。首先，“芯片四方联盟”将可确保美国为首国家的半导体供应链不致断链。其次，美国将可持续在半导体领域维持领先地位。而且，只要美国能在7纳米以下的芯片技术上维持领先，将可在太空、IT产业以及国防科技上处于优势。最重要的是，美国在半导体的优势将有助于拖慢中国在半导体的进展。

中国商务部表示，如果美国针对中国采取歧视性做法，全球半导体的供应链将会出现剧烈震荡。中国掌握不少关键零组件与原材料，的确具有足够的能量让全球半导体的供应链断链。

美国商务部8月15日宣布，即日起将全面限制3纳米以下的电脑软件销往中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜等对西方有敌意的国家。不久之后，美国国会并通过《芯片法案》，对上述国家开始执行严厉的芯片出口管制。

韩国三星并不反对参加芯片四方联盟，但认为应该先取得中国的谅解，再与美国讨论细节。显然希望能在美中两大强权之间找到双赢的策略。日本经济安全保障国务大臣高市早苗强调，“致力于经济安全工作不应限制企业活动也同样重要”。和韩国一样，日本也希望在美中两大强国之间左右逢源。

中国在掌握关键零组件与原材料的优势，让日本与韩国投鼠忌器。更重要的是，日本与韩国也担心美国让台湾加入国家级别的国际组织，会让他们与北京的关系受到影响。东京与首尔都要求华府保证，将台湾纳入“芯片四方联盟”不会影响到美国的“一中政策”。最近，在美国的压力下，韩国总算同意参加“芯片四方联盟”的初步会议，但首尔迄今未做出其他的承诺。

除了对台湾有意见之外，日本2019年对韩国制造半导体所需要的化学品出口实施禁令，韩国也颇有微词。如果美国无法说服日本取消该项出口禁令，则韩国可能不会做出更多新的承诺。美国虽然力主将台湾纳入“芯片四方联盟”，但对于台积电是否能有效监管，却没有充分把握，毕竟台积电生产半导体的原材料是来自中国大陆，更不用说两岸高科技的人员往来仍然屡见不鲜。

日本、韩国与台湾都担心美国倡议的“芯片四方联盟”可能独厚美国自己的英特尔与美光等半导体公司，这从《芯片法案》通过后英特尔得到最多的补助可以看出。作为“芯片四方联盟”的倡议者，美国理应做到雨露均沾与大公无私，而非吃干抹净。

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授