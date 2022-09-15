习普又将会面 但俄方最想要的中国可给不了

来源：彭博社

作者：钟碧琪（Rebecca Choong Wilkins）

在2月下令入侵乌克兰前不久，俄罗斯总统普京与中国国家主席习近平宣布中俄友好“无止境”，但即使如今俄军在战场上丢盔卸甲，普京也没法指望能通过与习近平的会晤从北京获得多少帮助。

习近平和普京周四将在乌兹别克斯坦进行两人自冬奥会以来的首次面对面会晤，上一次会谈后他们发表了长达5,000字的联合声明，承诺两国间的战略合作没有禁区，不仅对美国主导的全球秩序发起了挑战，也在着力推动世界政治格局的多极化发展。

然而几周后俄罗斯对乌克兰发动的攻击令中国也措手不及，北京起初不得不很困难的“走钢丝”，一方面表达对俄罗斯的支持，一方面又要避免对侵犯他国主权的行为背书，因为一旦认同后者，可能给其他国家干预台海事务提供口实。

现在几个月过去了，中国对俄罗斯的外交支持最终得到巩固并在美国众议长佩洛西8月份访台后进一步加强。上周，中国全国人大常委会委员长栗战书在访问莫斯科时对俄罗斯议员说，完全理解俄罗斯为保护关键利益而采取的所有措施的必要性。

担忧制裁

虽然中俄贸易在美国及其盟友对俄罗斯实施全面制裁之际有所回升，但北京方面并没有向俄方提供可能令中国成为限制目标的军事物资或资金支持。最近几周俄罗斯在乌克兰战场损失惨重，即使普京周四向习近平提出军事援助请求，预计北京也不太可能像一些金融投资者担心的那样改变立场。

华盛顿智库CNA高级研究员Elizabeth Wishnick说，中国官员谈论的是合作伙伴关系“无止境”，莫斯科和北京在许多问题上一直同意保持意见分歧。

她补充说，“鉴于可能招致制裁和强烈国际谴责，我不认为中国会对俄罗斯提供军事援助，而且中国抨击西方对乌克兰的军事支持导致战争持续，所以中国本身也不会对俄罗斯提供支援”。

普京最近几天遭遇了自战争爆发以来的最大失败，乌克兰宣称已收回超过6,000平方公里（2,300平方英里）土地。虽然俄罗斯仍然控制着大约五分之一的乌克兰领土，但外界越来越担忧普京可能为了重新赢得上风而不惜令冲突升级。

虽然习近平将俄罗斯视为制衡美国的重要外交盟友，特别是在军事同盟和对全球金融体系控制的领域，但从国内角度而言，他没有掺和进俄乌浑水的理由，下个月中共二十大就将举行，而且经济放缓和房地产危机也已经够让中国政府头疼了。

更重要的一点是，出兵或提供武器将标志着对乌克兰主权的侵犯，这么做会削弱中国自己的立场。美国称，克里姆林宫已经向伊朗和朝鲜寻求无人机和弹药。

总部位于布鲁塞尔的政策研究机构Crisis Group的高级分析师Amanda Hsiao表示，中国有几种方式可以向俄罗斯提供更多支持，但不会从根本上改变对冲突的立场。

对于这几种方法，她提到利用上合作组织在乌兹别克斯坦的会议向世界展示普京并不孤立，以及可能和俄罗斯一起参与更多军事演习。

尽管受到美国和欧洲的制裁，但俄罗斯与中国的经济联系变得更为紧密了。今年头五个月，俄罗斯对中国的出口增长近50%，至408亿美元。

中国还帮助填补了西方公司撤离俄罗斯后该国在汽车、电视和智能手机方面的空白。今年前七个月，中国对俄罗斯的集成电路和其他半导体零部件以及制造这些产品的机械设备出口额达到1.55亿美元，比2021年同期增长了近27%。

“到目前为止，中国向莫斯科提供了政治和道义上的支持，但没有提供军事援助，也没有触犯制裁规定，” Hsiao说。 “这种立场反映了其在战略利益与经济利益之间的权衡，这些利益因素将成为未来决定北京立场的指导因素。”