台湾政策法案闯过第一关 三因素影响下一步

来源：联合报

作者：张文馨

充满争议和变数的台湾政策法案，终于跨出美国国会参院外交委员会。但面临期中选举压力，政党和国会议员面对此法案各有盘算，拜登政府如何拿捏与中国大陆的关系，都会左右这部法案的存废。

自美陆台局势升温以来，美国国会议员竞相提出各种挺台提案，甚至要求美台建交；为了应对解放军加大对台湾的胁迫行动，对台军事融资、安全援助等提案去年就陆续提出。

这项台湾政策法案内容，其实掺和了近年来各种提案的内容；有军事安全、国际参与，也有学者交流与经贸合作，较为特别的是无偿提供台湾军事援助，以及对北京高官的制裁。

外委会主席梅嫩德斯身兼提案人，动用排案权让台湾政策法送出委员会，但留给台湾政策法的时间不多。

从现在起到届期任满的明年1月3日，开会时间不到50天，要参议院通过，众议院可以提出对案或照单全收参院版，时间极为有限。若两院版本有落差，还需加开协调会议，直到达成共识，才有机会通过并送交美国总统拜登签署。

若行政部门不同意，拜登还能对国会通过的法案行使否决权，那么两院还得投票推翻总统的否决，当中牵涉了复杂的政治角力，又会是旷日费时的变数。

此外，美国国会的状况也不单纯；首先，这是一部赢得跨党派相挺却非压倒性支持的法案。外委会的表决17票赞成、五票反对；反对的五票里包含了四位与主席同党的民主党议员。这部法案若要持续向前，民主党恐得花费不少力气整合。

其次，白宫高层在审查会前，就对这项法案的内容表明忧心；也代表行政部门的保留。

参加审查的共和党籍参议员罗姆尼（Mitt Romney）在会中一针见血地说，本可以随着国防授权法案低调完成的对台军事援助，却以一种高度挑衅好战的姿态为之，他只希望北京不要以为台湾要变强大了，而进一步扩大行动。

从条文内容看，无偿提供军事援助对台湾而言是创举，但这里指的是装备不是现金，全数都要花在美国国防工业厂商身上，不是给台湾自我投资研发。

台湾安全环境并非瞬间恶化至此，多年来都能编列预算支应，如今多了一笔天上掉下来的财富，却不能随心所用，不免让人忧虑台湾未来只能听从美国的指令，将失去建军的主导权。

根据国会研究中心去年9月的报告，美国2019年对全球提供的安全援助是61.6亿美元（86亿新元），预算与实际执行几乎打平，受赠对象除以色列外，多是低度开发或低收入国家；而国务院2021年要求的预算规模是55.7亿美元。

如今，一部台湾政策法就开出五年65亿美元，虽凸显国会对台湾的支持，但若没有得到行政部门最终背书，法案终将沦为镜花水月。

1999年“台湾安全加强法案”就是先例。这部法案当年也是以翻修“台湾关系法”为出发点，但克林顿政府忧心造成区域不安而公开反对，时任外交委员会资深参议员的现任美国总统拜登也高度保留，最后全案胎死腹中。

摆在眼前的事实是，这部台湾政策法案依然是站在“美台保持非官方关系”的台湾关系法的肩膀上展望双边关系；安全仍是这段非官方关系的重点，至于台湾人想要的外交承认，仍不在考量范围内。