欧洲右翼政党为何日渐得势

来源：环球时报

作者：赵俊杰

10年前意大利极右翼政党兄弟党刚成立，九年前德国极右翼政党选择党刚诞生，没有太多的欧洲民众关注这类民粹主义政党。可眼下，德国选择党进入联邦议会参政，意大利兄弟党很可能即将问鼎权力核心。

欧洲右翼民粹主义政党日渐得势并非偶然，今年4月法国总统首轮选举，极右翼政党国民联盟领导人勒庞得票率已经令欧洲惊讶。9月11日瑞典举行大选，结合初步结果，极右翼的瑞典民主党或将成为议会第二大党，令欧洲舆论惊呼“瑞典向右转”。无独有偶，9月25日意大利即将提前举行大选，最新民调普遍看好右翼阵营，认为它有90%以上的可能性赢得议会绝对多数席位。其中，极右翼的兄弟党预计将获得25%的选票，成为议会最大政党，其领导人梅洛尼有可能成为意大利首位女总理。

欧洲民粹主义政党早就有之。比如瑞典民主党20年前就存在，当时在议会选举中仅获得1.4%的选票。如今斗转星移，欧洲民粹主义政党、尤其是极右翼政党颇受选民青睐。为什么欧洲右翼民粹主义政党日渐得势？这同近年来欧洲政治生态环境发生显著变化有很大关系。

首先，新一轮经济全球化和第四次科技革命的到来，给不少欧洲国家带来更大的挑战，欧洲在这轮全球化大潮冲击下尽显制度弊端和国力衰退。面对经济危机和金融危机叠加，面对人口老龄化危机和财赤公债危机交织，面对难民问题和社会福利沉重包袱冲击，欧洲传统建制派政党和政治精英找不到治理国家的良策，从而令欧洲民粹主义思潮泛起。

其次，民粹主义思潮泛起同欧洲反建制派政党的宣传密切相关。无论是欧洲极右翼还是极左翼民粹主义政党，都表现出强烈的反精英反传统建制政治色彩。极左翼民粹主义关注阶级矛盾和社会贫富问题，极右翼民粹主义则强调反全球化、反欧洲一体化和反移民，他们都声称是草根阶层和中下层人民的利益诉求者，赢得不少选民的支持。

第三，乌克兰危机使欧洲国家与俄罗斯交恶，欧俄之间斗争激烈，俄掐住欧洲的“油气命门”，最终酿成当今欧洲社会的能源危机。而冠病疫情肆虐、能源短缺以及俄乌冲突，综合发酵导致欧洲国家通胀高企。民生出现大问题，社会矛盾在积累，罢工抗议此伏彼起。这些政经危机和社会问题的出现，让欧洲各国政府焦头烂额，给民粹主义思潮泛滥提供了滋生的沃土。

从五年前公众开始关注欧洲民粹主义，到现在欧洲右翼民粹主义政党正走向国家权力核心，偶然之中有必然。那么，这类政党一旦上台执政，将给欧洲乃至世界带来哪些影响？在笔者看来，这是一个有待时间检验的问题，不过依据这类政党的主张和执政表现来看，大致可以对其执政前景做一个初步的预测。

极右翼民粹主义政党执政后，会做出一些反传统、反精英的政治决策。比如，意大利兄弟党掌权后，可能会逐渐兑现其竞选政治承诺，举行类似英国的“脱欧”公投，试图脱离欧洲一体化的框架。但要赢得半数以上民众的支持绝非易事，毕竟像意大利这样的，既是欧共体的创始国，也是欧洲一体化的受益者，真要举行公投，不一定行得通。也许他们只是拿“脱欧”说事，重启欧盟条约谈判才是真正目的。

极右翼政党执政后同样面临经济社会一系列难题，全球化进一步受挫，传统建制派政党难以解决的问题，换这些反传统建制派政党未必就能解决。当今欧洲国家面临的难题是资本主义发展到21世纪出现的制度性困境，不是轻而易举就能解决的。一旦极右翼政党找不到良方，执政走向极端，同样可能面临下台或选民的不支持。

预计未来几年，欧洲政治风向会进一步转向右翼民粹主义，但民粹主义政党欠缺上台执政的经验和实践，前景并不乐观。这些政党内政客的部分言论和举措具有极端性，将会给欧盟带来巨大的政治风险。

当然，欧洲右翼民粹主义政党并非一无是处，真正上台执政后也许会修正此前的政策宣示，因为大多数欧洲民众并不希望他们过于偏激，使得社会更加动荡。加之欧洲各个国家多党制的相互掣肘，也会对其走向极端加以制约。