疫苗是救命工具，却变成争权夺利武器

来源：台湾《联合报》社论

蔡英文政府是否对台湾地方及民间团体“卡疫苗”，最近成为热议话题。其中，鸿海创办人郭台铭是否曾为了要捐疫苗，被迫签下“不参选总统切结书”，亦成焦点。还原事实，当时的情况应该是郭台铭以亲笔信向蔡英文“交心”，称购买疫苗并无参选总统之意图，而非他“被迫签下切结书”。即使如此，仍证明蔡政府的疫苗政策别有用心，夹带太多政治考量。

回顾去年郭台铭5月表态要捐赠疫苗的背景，当时全台正笼罩在首波疫情大冲击下，疫苗短缺，让民众对疫情的恐惧达到顶点。照理说，在这种情况下，任何有助纾解台湾疫苗荒之举，政府都应该至表欢迎并全力支持。但事实恰好相反，当时担任卫福部长的陈时中百般刁难，冷言冷语，毫无欢迎之意。绿营更是大肆动员，不断发出关于ＢＮＴ疫苗的假讯息，似乎要让想捐疫苗的各方人士知难而退。

郭台铭之所以要向蔡英文表态“无参选总统意图”，目的就是要化解民进党对于他藉此累积个人声望，从而出马角逐下届总统大选的疑虑。果然，郭台铭的亲笔信送出后，蔡英文即亲自出马，帮郭台铭扫除了疫苗采购的障碍；就连卫福部一再强调的“原厂授权”，也不再重要。其后，一千五百万剂ＢＮＴ疫苗得以陆续抵台，数百万民众因而受惠。

时至今日，蔡政府仍坚称“没有卡疫苗”，甚至宣称是“中国大陆”阻挠台湾疫苗采购。然而当时蔡政府的所作所为，民众都看在眼里。台北市长参选人黄珊珊的“灵魂拷问”，更直接戳破蔡政府说词盲点：如果是对岸卡疫苗，“为何蔡总统出面就行了”？其中关键，当然不是蔡英文能“命令”中国大陆不再阻拦，而是她拿掉了蔡政府内卡疫苗的障碍。

疫情肆虐下，疫苗是最快速有效的救人工具。任何一个正常的国家，凡是以民众生命为念的政府，一定竭尽所能为国人取得效果最佳且数量充裕的疫苗，因为保障人民生命安全是政府最基本的责任。但在蔡政府心中，疫苗政策除掺入过多政治考量，还有许多黑暗的利益算计；因此，才会连慈济、工商协进会、吕秀莲等多方要捐疫苗，都遭到白眼冷遇。

蔡政府独厚高端疫苗，及第一次ＢＮＴ采购破局，涉及的是蔡政府对特定政商人士的利益输送。而第二次ＢＮＴ采购破局，则是“反中”意识形态的走火入魔，宁可让人民没有疫苗可打，也“绝不向中国药商购买”。类似作法，也出现在对莫德纳疫苗的采购上。尽管莫德纳疫苗效力举世公认，但其供货稳定度远不如ＢＮＴ，就如最近又发生买不到最新次世代疫苗的情况。然而，蔡政府却“独沽一味”，优先大量采购莫德纳，不能不让人怀疑其中有“让利美国”的考量，而把民众利益抛诸脑后。

在“卡民间捐疫苗”事件上，蔡政府的算计，更上升至“拿人民生命当肉票”，来巩固自身权力的层次。试想，无论郭台铭是否参选总统，与政府协助他购得疫苗有何关系？郭台铭必须向当权者“交心”表白自己无意参选，政府才愿为他排除障碍，这像是一个仁义政府的作为吗？

也正因为如此，尽管“逼郭台铭签不参选切结书”和“郭台铭亲笔致函总统表示无意参选”程度不同，反映的却是相同的事实：蔡政府疫苗政策的指导原则，是图利优先、政治优先；是把疫苗当作争权夺利的武器，而非救人的工具。民间买疫苗做好事，帮政府解决问题，竟然还要“先安民进党的心”承诺不参选总统，蔡政府的沉沦还有下限吗？

