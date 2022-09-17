冠病不是流感 但防疫也不用死守

来源：香港01

《日经新闻》9月15日引述消息报道，日本或日内公布10月起开放自由行，取消一些国家的短期旅客签证要求及每日入境人数5万的上限。日本经济陷入衰退，早前有限度开放旅行团的效果有限，其政府显然希望赶在秋冬旅游旺季前进一步开放入境以重振旅游业。

香港人关心日本防疫政策的转变，除了因为希望能到当地旅行之外，也因为各地防疫政策的比较有参考作用。建制报章《大公报》近日也指出疫情打击香港经济，特区政府应尽快设定免检疫免隔离的入境路线图，并提到可参考日本的部分政策。这是否代表官方相关单位支持香港开放，难以说得准，但疫情防控成本与效益比例减低、民众出现抗疫疲劳以及经济受到打击，这些都是事实。

冠病传播能力必定高于流感

香港特首李家超日前指出，香港冠病疫情的死亡率是流感的六倍，引起坊间再次讨论冠病是否已如流感般。从病情数据而言，根据卫生防护中心的说法，自5月以来患上冠病的粗死亡率为0.1%，亦即是与流感一致。惟其传染病处首席医生欧家荣强调，不能用两三个月的数据比较，并指出冠病是较流感严重和传播力较强，医务卫生局局长卢宠茂亦指出冠病病毒变异快，而免疫逃逸能力强。

无可否认，冠病病毒较流感难对付，而且有长冠病和变种问题。但诚如欧家荣所解释，5月后死亡率下降是因为疫苗接种率上升以及政府其他措施，这就说明了冠病的死亡率不是不变的数字，而是可以透过各种措施来压低，例如疫苗接种和社交距离措施。冠病是否与流感相若的问题或许可以作为学术讨论，但对于制定公共政策来说，重要的是我们应该如何应对。

既然各种措施可以减少传播和降低死亡率，那么我们并要思考如何善用之，以助社会复常。尤其是香港政府11月将举行金融高峰会及国际七人榄球赛，有报道指峰会的与会者正在争取不用检疫隔离。政府若然只为他们开特例，难免被视为容许特权阶级，故此实应藉机全面检讨入境检疫政策。

循序渐进开放 多手段防控

当然，检讨入境政策并不等于一下子取消所有防控措施，过程必须以科学原则循序渐进。正如上月实施“3+4”新检疫安排之后，输入个案的占比并没有明显增加，每日维持于200至300宗左右，反映缩减酒店检疫的安排未造成防疫漏洞。按相同的原则，政府应检讨“0+7”是否可行。

即使当局认为可以再缩短检疫日数，也不代表不能防控疫情。例如日本为入境者安装具追踪功能的手机程式，方便追踪疫情传播，这值得港府研究。又例如政府可要求入境者登机前数天开始进行快速测试，连续数天的阴性证明才可入境，这种逆向操作或许可以加强香港防疫关口的安全系数。

卢宠茂在网志指出，“0.6%死亡率不单是一个数字，也是对超过9,500名死者的尊重。卫生防护中心从没有改变以国际标准统计数据及分析，变了的只是人的定位和意愿”，说法诚然正确。但随着疫情变化、防疫措施的见效，我们也必须持续调整手段，总不能以不变应万变。正如我们早前指出，开放不会是条大直路，有进有退也是可以理解。但只要条件许可、 手段成熟，政府应有序地推动开放，以在保障公共健康的同时平衡经济和民生。