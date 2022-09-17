习普会反制美国的台湾牌

来源：台湾《中国时报》

作者：苏泳霖

中国大陆国家主席习近平疫情后首次出访的重头戏，就是俄乌战争以来与俄罗斯总统普京的首场会谈。而在台湾最关心的部分，习近平首次提出“任何国家都无权做台湾问题的裁判官”表述，似在回应刚出炉的美国《台湾政策法》。

稍有意外的是，“习普会”通稿中只提及俄罗斯对北京涉台立场的支持，却未出现习近平对俄乌战争的表态。联想到不久前大陆人大常委会委员长栗战书访俄时“策应论”引发争议，而俄方主动释出的普京开场谈话也坦承“理解（中方）的问题和忧虑”，说明北京并未对俄照单全收，这也再次印证了美方曾透露“未发现北京军援俄罗斯或协助其逃避制裁的证据”的真实性。

“习普会”着墨台海议题并非孤例。观察其他中亚和东欧领袖的表述，第一种是直言“支持中国统一”（如白俄罗斯），态度最力挺；第二种是表态“坚持一中原则”（如俄罗斯），态度也相当清晰；第三种则是重申“奉行一中政策”（如蒙古），态度并无加码。北京获得友邦涉台的集体表态，这个动作本身就是对美方阵营打所谓“台湾牌”的一次反制。

不过，由于中亚前苏联国家并非铁板一块的亲中亲俄，不少国家经历民主化、威权回潮以及颜色革命再民主化之后，与西方关系拉近，故除了俄罗斯、哈萨克等大陆“铁杆”友邦以外，其他国家的台海主张仍相对谨慎。虽然承认一中、不与台湾发生官方关系的立场不会动摇，但也会对台海危机保持担忧和关切。因此，习近平此次中亚之行的首要任务，并非是构筑台海议题的统一战线，重点是以下两项：

第一是巩固和彰显其核心领袖的政治地位。如多位中亚领导人称赞习近平“英明领导”，乌兹别克总统授勋时肯定其是“中国共产党核心和中国人民核心”，这些表述都折射出20大前大陆政局稳定。尤其要留意的是，中亚领导人均就新疆问题表态支持，说明在北京看来，无论是在地缘政治层面还是内部维稳层面，新疆问题都得到稳定控制，这是习时代重要政绩。

第二是以政经两手塑造“新陆权主义”共同体。此次习近平中亚行主要目的是上海合作组织峰会，而伊朗、土耳其的加入意味着北京主导的区域安全组织已经“连成一片”，同时中方与多位元首会晤时均提及“命运共同体”，这是习时代大陆外交新名词。此外，上合组织是“一带一路”的重要场域，特别是北京主导和规划的高铁运输干线有望在未来5至10年内串起整个中亚地区，这将为亚欧陆权力量的崛起奠定基础。

海权与陆权之争是人类文明的永恆主题，背后也决定了事关政治制度、生活方式的意识形态权力转移。台湾具有中华文化底蕴，但400年来受惠于海权文明恩泽，习近平念兹在兹的“百年未有大变局”就包括“新陆权主义”的崛起，这也是台湾历史的十字路口。

（作者为台湾智库研究员）