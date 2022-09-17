批韩半导体过度依赖大陆 那台湾怎么办?

来源：台湾《联合报》

作者：曾志超

韩国近期公布8月进出口数据，出现罕见的连五月贸易逆差，媒体分析是因半导体产业过度依赖中国大陆市场所致，有可能重现1997年亚洲金融风暴的惨况。诡异的是，观察贸易数字，台湾半导体更加依赖大陆市场，却没人提出警示?

韩国关税厅9月15日公布出口统计(确定值)，连5个月出现贸易逆差，光是8月逆差就高达94.87亿美元，创1956年韩国政府公布相关统计以来，最大单月赤字。贸易赤字主要来自对大陆市场的逆差，今年5月韩对中首见赤字11亿美元，终结1994年8月以来，对中连续333个月的贸易顺差，已连续逆差四个月，8月对大陆(含香港)出口衰退14.4%。

主因就是韩国主力出口商品- 半导体，8月韩国半导体产品出口额109.6亿美元，年成长率下降6.8%，为26个月以来首次萎缩。其中，大陆市场占据韩国半导体总出口52.3%，而8月份韩国对中国大陆半导体出口，较上年同期衰退3.4%。

韩国在半导体领域表现相当优异，尤其在记忆体市场居于领导地位，在DRAM产业，2021年韩企三星与SK海力士分站前二名，市占率分别为43.6%、27.7%二者市占率达71.3%；NAND Flash也很惊人，三星第1季市占率35.3%，SK海力士(含Solidigm)也有18%，二大厂合计超过五成(53.3%)。三星因而高居全球半导体营收龙头，分析机构预期到第三季营收台积电才会超越。

分析韩国对中国大陆出现贸易赤字的原因，主要是大陆严格封控措施，造成经济活动大减。其次，韩企积极在大陆投资记忆体厂，三星在西安有大型NAND Flash厂，SK海力士也分别在无锡和大连投资DRAM与NAND Flash厂。据媒体统计，三星西安NAND Flash厂，产量已占总产能的四成；而SK海力士无锡厂，占其DRAM 45%的产能，进而降低韩国自身的记忆体需求。

但更值得注意的是，大陆半导体产业崛起也不容忽视，即使大陆在高阶制程布局仍相当有限，但成熟制程技术与产能都急起直追，大举出口至韩国。连韩国擅长的的记忆体成长也很惊人，长江存储已成为iPhone 14系列新机的快闪记忆体供应商，还引起美国国会议员的关切，逼着苹果罕见回应，但仅用于中国贩售的iPhone。

数据公布后，有不少学者认为都是韩国过度依赖大陆市场所致。实际上，台湾更加依赖大陆市场，2021年韩国出口大陆(含香港，以下同)市场，占总出口比重为31%；而台湾出口大陆市场长期维持四成的水准，2021年达42.3%。其中今年8月半导体出口大陆占整体半导体出口比重，韩国为52. 3%；台湾更逼近六成(56.13%)之谱。

台韩最大的差异，在于半导体主力产品有别，韩国记忆体市况低迷，出口下滑明显；而台湾晶圆代工仍能维持热络，出口还能持续成长。但晶圆代工近期也开始受到客户库存激增与景气反转的影响，未来出口也将下修。加上美国对中国半导体管制加重，如禁止台积电二大客户AMD 与NVIDIA 出口高阶晶片到大陆，一年缓冲期过后也将冲击台积电的营收。台湾半导体产业仰赖大陆市场的程度远高于韩国，景气翻转受到的影响亦将大于韩国。企业应尽早因应，切莫抱持侥幸心态。

（作者为台湾中华经济与金融协会副秘书长）

