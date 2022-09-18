中美关系会提前崩盘吗？

来源：联合新闻网

作者：周阳山

7月19日，美国前国防部长埃斯珀率领的“大西洋理事会”访问台湾。埃斯珀表示，“一中政策”已经没有用，应该要远离战略模糊。“台湾是这场战役的前线，我们支持民主就是对抗中国的信念”！

埃斯珀表示，现在西方民主国家应该站出来，支持台湾。目前在华府政策中，有一共识就是重新宣导，告诉台湾新的决定，这些政策包括：大胆提升国防预算、发展不对称战力，也包括延长征兵制与兵役期限，增强后备战力跟动员能力。

就在这氛围下，美国参议院正积极推动“台湾政策法案”的立法进程，尽管白宫表达了对中美关系与两岸情势的忧心，而一部分参议员也自我限缩，修改了其中部分内容，但这项立法工作的核心宗旨是：加速台海备战，不惜让中美关系彻底崩盘，迫使北京提前动武，最后导致中国大陆“2035年基本完成社会主义现代化”的任务面临重挫。至于第三次世界大战是否会因台海战争而引爆，则在未定之天。

为什么美国国会要挑起这样的对立情势？其中主因，是他们绝不容忍中国取代美国，成全球第一大制造业基地与首要的贸易强国，并且在意识形态、发展策略与文化选择上逐渐取代美国，成为“美国优先”之外，发展中国家的另类选择。

基于此，他们要藉新法取代1979年的“台湾关系法”，让美国“一个中国”与“反对台独”立场改弦更张。这不啻承认过去40多年的对华政策失败了，而且宁愿面对中美断交和两岸战争，也不容避战与和解。换言之，台湾必须成为战争代理人，并且坚定不移的增强战力跟动员力，迎战到底！

另方面，中国大陆面对美国的步步进逼，却采取下列的因应对策：

一、强化中俄关系，形成背对背、肩并肩，相互扶持的伙伴关系。

二、扩大“上海合作组织”与“金砖会议”的功能与规模，将伊朗、沙特阿拉伯、埃及、土耳其等国逐步纳入，形成与“北约”隐形对抗的态势。

三、缓和与印度的对峙关系；强化与中亚各国的合作，藉中国─吉尔吉斯─乌兹别克铁路计划扩大“一带一路”的建设规模，形成“陆权国家合作抗衡海权大国”的新格局。

四、夯实国力，促进生产力，在疫情中扩大对世界各国的物资供应。大陆海关总署统计资料显示，今年前七个月，中国外贸进出口总值为人民币23.6兆元，年增长率10.4%。其中出口13.37兆元，年增长14.7%；进口10.23兆元，年增长5.3%。进一步细分，中国对亚细安、欧盟、美国分别进出口值为人民币3.53兆元、3.23兆元和2.93兆元，年增率为3.2%、8.9%和11.8%。这反映出中美经贸的互赖形势不减反增，欧盟亦然。

由于当前美国国内政治、经济、族群环境不佳，在这样的局面下推动“台湾政策法”，势将激起千堆浪！但拜登政府若意志坚决、无畏艰辛，在立法与行政合作下仍有可能让其成为现实，并确立中美全面对抗的新情势。

问题是：拜登是否真有这样的决心让此法通过，是否会在最后阶段动用否决权？是否会在期中选举前，作成中美关系全面崩盘的决定？

作者为中国文化大学教授