习普峰会：美台把北京推向莫斯科

来源：台湾《联合报》

联合报社论

当台湾聚焦美国参议院外交委员会通过的台湾政策法案时，正在乌兹别克撒马尔罕登场的“上海合作组织”峰会，也值得关注。台湾政策法案的内容，受到了美陆台三方的共同关切；而习近平与普京在上合峰会的场边会面，显然更吸引了西方国家的关心。台湾应该留意的是，虽然这是两个独立事件，但习普峰会多少受到台美关系进展的牵引和刺激。

这次习普峰会，已经是习近平就任国家主席以来与普京的第39次会晤，双方长期频密互动；尤其这次既是冠病疫情以来习近平的首次出访，也是俄乌战争以来两人的首度会面，因此格外受到瞩目。普京告诉习近平，俄罗斯坚守一个中国原则，谴责美国在涉及中国核心利益的台湾问题上采取挑衅行动。习近平赞赏俄罗斯坚持一个中国原则，强调台湾是中国的一部分，中方坚决反对台独分裂势力和外部干涉，任何国家都无权做台湾问题的裁判官。

相对于台美关系的进展，习普峰会释出的政治讯号，充分说明台湾已经越来越卷入地缘政治的激烈竞争中。过去历次习普会，虽然也都不忘重申一个中国原则，却有点像会议固定程序般的例行文章，但这次在距离台北遥远的撒马尔罕，习普面向美国针对性地大谈台海议题，显然有着不同的意义。

西方国家普遍认为，这次习普会，由于俄罗斯在经济上遭受美欧严厉制裁，在俄乌战场上则未见进展，甚至乌克兰反攻颇有斩获，因此普京更需要习近平。但习近平也需要普京、需要上合组织：以美国为首，从五眼联盟、四方安全对话（ＱＵＡＤ）、三边安全协议（ＡＵＫＵＳ），到印太经济架构，无一不是针对中国而来；尤其俄乌战争后，美欧各国把俄乌情势投射在台海，纷纷扬言加强对北京的吓阻。而美国想借乌克兰拖垮俄罗斯，也让北京对美国的两岸意图有更多警惕。

普京在台海问题上的表态，应该没让习近平失望；相对的，习近平在俄乌战争上似有保留。普京只能表示理解中国在这方面的问题和忧虑，珍视中国在乌克兰危机上的平衡立场。北京显然未有美国担心的对俄军事协助；但俄罗斯至少对于俄中贸易额将突破2000亿美元的历史新高，感到满意。饱受经济制裁的俄罗斯，在中国找到重要出口；中国则在能源和经贸中明显获利。而且习普不只讨论贸易制裁，也共同研究如何应对贸易战。

虽然中俄和上合组织都标榜不结盟、不针对其他国家和国际组织，但在西方看来，仍是抱团取暖。然而，不能忽略的是，当北约组织吸纳了瑞典和芬兰，上合组织也放话有多国排队等着加入；北约东扩带来俄乌战争，上合组织扩员则填补了美国狼狈撤军后的中亚权力真空。普京形容上合组织已经是世界上最大的区域组织；习近平则呼吁成员国相互支持，防范外部势力策动“颜色革命”，共同反对以任何借口干涉别国内政。这次上合组织峰会，显得比过去更具地缘竞争的意义。

在大国博弈和类新冷战的框架下，台湾议题越来越国际化，蔡政府更主动把台湾镶嵌入地缘政治的竞争中；台湾有了更多机会，也面对更多危机，祸福尚难逆料，但台湾已经越来越失去主体性。就像美国的台湾政策法案提供无偿军援，但台湾的建军方向与防卫自主将全部缴械；蒋中正总统曾经拒绝的事，蔡英文总统欢欣叩谢。美中护栏已经岌岌可危，但美国和台湾还在努力把习近平推向普京。