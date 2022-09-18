台湾政策法过首关 美战略模糊变清晰

来源：明报

明报社评

美国参议院外交委员会上周三（14日）以17票赞成、5票反对通过《台湾政策法》，该法案被视为是1979年《台湾关系法》后，美国对台政策的全面重塑，是一部明目张胆宣示“一中一台”的法案。尽管通过的修订版，对有关台湾主权象征的条文有所虚化，但对美台军事合作的条文，被认为是美国对台战略最清晰的“模糊”，将“一中政策”掏空得“只剩下一层膜”。该案最终成为法律需时仍久，但成事机会颇高，中方已作强烈表态。该法会否将中美关系推至破裂边缘，甚至成为压断中美关系骆驼脊背的最后一条稻草，未来几个月值得关注。

《2022台湾政策法》（Taiwan Policy Act of 2022）出笼的背景，既有美国国内的政治因素，11月将举行的国会中期选举，民主共和两党斗得你死我活，此时都要争夺对华强硬的旗帜，来突显政治正确；背后亦有民进党“台独”势力推波助澜以及台美之间的利益交换。法案两名领衔发起人，民主党籍的参议院外委会主席梅南德兹（Bob Menendez）与共和党籍参议员格雷厄姆（Lindsey Graham），4月曾率团访台，与蔡英文等台湾高层会晤，格雷厄姆当时曾表示希望台湾采购波音飞机；两人于6月联手提出“台湾政策法”草案，并令法案顺利排上议程；8月30日，台湾华航董事会就决定，订购16架波音787-9客机，被质疑是受“政治施压”；该法案在上周闯过“首关”，台湾当局马上表达“感谢”，有台湾媒体人调侃道，“难道不会觉得有钱能使参议员推磨吗？”

疑买飞机换议员提案

条文虽微调实质未变

获通过的“台湾政策法”与最初的版本相较，部分条款作了些微调整，例如将驻美国的“台北经济文化代表处”更名为“台湾代表处”，称属“国会意见”；美国在台协会（AIT）台北办事处长任命，不再要求如驻外大使般需经参议院“确认”；将台湾当作“主要非北约盟友”（Major Non－NATO Ally）方面，表述由原来的“指定”（designated），调整为台湾“应该”（shall）像MNNA般“被对待”（treated）。这些修订，据说既是避免削弱政府行动的灵活性，也是怕刺激北京对台动武。

梅南德兹在投票后说，该法案不会改变美国的“一个中国政策”或战略模糊性。事实上，该法的要害是，将台湾“主权未定论”法律化，大幅提升美台军事关系，同时对大陆对台的武统行动作出威吓。例如，法案针对联合国恢复中国席位的第2758号决议称，该决议并未处理台湾代表权问题，亦未含任何攸关“台湾主权”的声明。这是悍然撕毁中美三个联合公报，直接挑战中方底线的提法；法案规定，未来5年美国将向台湾提供65亿美元军事援助，授权增售台湾有助吓阻“侵略”的武器，并优先处理台湾军购申请；法案还要求美台建立包含沙盘推演、军事演习在内的全面训练计划，让两军熟悉，发展“互通性”（interoperability），来增进台湾防卫能力。这等于修改“台湾关系法”，对台军售不再限于“防御性武器”，甚至让美军未来介入、接管台湾整体防务、训练活动，难怪被指是“最清晰的战略模糊”。

推美台军队互通性

为统一提供新动力

美国立法程序繁琐费时，“台湾政策法”还须在明年1月本届国会期满前，于参、众两院全会通过，才能交总统签署生效，而该法案现在众议院尚无对应草案。在未来4个月内，既有11月8日的国会中期选举，还有感恩节及圣诞节假期，时间相当紧迫。惟以美国目前的反华大气候看，该案成法只是时间问题。

北京已表达对该法案的强烈反对，呼吁美方“停止推动”该法案，习近平近日在出访中亚时强调，“任何国家都无权做台湾问题的裁判官”，亦有针对该法的意味。事实上，自从美国众议院议长佩洛西上月访台之后，北京对美国府院在台湾问题的立场差异不再抱有幻想。

下月中共将召开二十大，确定未来五年甚至更长时间的方针大计，11月中旬是G20峰会和APEC峰会，习近平或与拜登举行首场峰会，11月26日台湾将举行“九合一”县市长选举，无论“台湾政策法”何时通过，都不会打乱中国完成统一的既定部署和节奏。在佩洛西访台、中国发表第三份“台湾问题白皮书”后，中美关系和台海战略格局的新常态已然成形，“台湾政策法”既不会提前也不会拖慢两岸统一的时程，只不过令北京对民进党的台独企图、美国的虚伪本质，进一步确定，亦为中国统一提供新的动力与契机。