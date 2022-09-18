莫迪当面质疑俄侵乌 普京闻言不悦

来源：明报

印度总理莫迪上周五（16日）对俄军侵乌作出罕有的含蓄批评表态，他与俄罗斯总统普京趁上海合作组织（SCO）峰会的间隙举行当面会谈时，公开表明“今时今日已不是战争的时代”，又称自己在电话中也曾向普京这样表达过。普京闻言即露出不悦神色，称明白对方的立场和关切，宣称问题是出于乌方拒绝和谈。普京较早前跟中国国家主席习近平会面时，也提到中方对乌战“抱有疑问和关切”，惹来西方传媒揣测北京对乌立场有否调整。

“我知道今时今日已不是战争的时代，我们跟你们在电话说过许多次，民主、外交和对话才是打动世界之事。”莫迪在会面之初即向普京表态，援引食物和能源危机等全球挑战令发展中国家尤其受困，他说：“今天我们有机会商讨我们可以如何迈向和平路径。”

这说法显然跟印方以往表态有别，普京闻言后即面露不悦和尴尬表情。他回应道：“我知道你对乌克兰冲突的立场，以及你持续表达的关切。我们（俄罗斯）将尽力早日令其停止。但遗憾的是，另一边的乌克兰领导层宣布放弃谈判进程，声言想以军事手段达其目标。”

专家：印度暗示批评但非抱敌意

新德里智库阿南特阿斯彭中心首席执行官巴格姬（Indrani Bagchi）向《金融时报》坦言，莫迪的说法肯定是“改变论调”，“这（最新）论调并非公开批判，但他（莫迪）确实说出这不是打仗开战的时间，这一事实暗示了批评。”

近年因对华政策和印太战略等议题受到西方重视的印度，在俄军侵乌后受到西方要求表态反战的压力，但新德里未有放弃传统上跟俄罗斯的良好关系，实际上西方对印度的施压远不如对中国般强硬。华盛顿智库布鲁金斯学会印度项目主任马丹（Tanvi Madan）则在Twitter分析，印度对俄军侵乌及其影响的关切并非新事，这次只是更公开表达，以及普京也承认莫迪或印度曾传达关切，而莫迪是以来自想跟俄方保持关系的友好国家身份来表达这关切。

莫迪的说法随即被西方传媒联系到同一场合期间举行的中俄峰会。在跟习近平会晤后，普京曾承认中方在乌战问题上提到“疑问和关切”，惹来西方舆论关注北京是否发出跟莫斯科保持距离的信号。美国国务卿布林肯上周五称，中印对俄军侵乌的关切，反映全球如何理解这场持续多月的冲突，“这增加俄罗斯终结入侵的压力”。

普京：乌推进不快 俄“主力未出”

普京在上合峰会结束后开记者会，承认承认乌军正推进，并取得愈来愈多土地，但认为其进展不快。他提醒俄军仍未全力出击，现在只有雇佣军人作战，暂不需要“调整”军事方案，目标是取得顿巴斯地区，不会停止攻势。