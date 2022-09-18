中国大陆对美不必硬碰硬

来源：中时电子报

作者：王钦

美国参议院外委会新版本《台湾政策法》，后续还需在本届国会明年1月期满前送交参众议两院全体审议及表决通过，并由美国总统拜登签署生效。这一法案此前在台湾引发相当大关注，论者认为该法案对行政部门有强制力，后续会大幅提升台美外交层级，而中国大陆一度也对此大为光火。

不过从实际公布的版本来看，该法案最终还是选择了妥协，最敏感的问题上还是不敢逾越雷池，大幅淡化或删去会提升美台官方关系的诸多条文，只剩下对台军事援助总额达65亿美元看似最具创意，但因为是无偿援助，又看起来极不符合常识，后续会如何实施，还待观察。

美国政府也曾对法案表达关切，法案通过后行政部门也明确表示对台政策没有变化，显见美国三权分立的架构下，立法部门就算想干预具体施政作为，也没有太多抓手可用，主导权和决定权仍然还在于行政部门。这其实也正是大陆应该重新思考的一个重要面向，近年来中美因为台湾问题屡生龃龉，其中大部分挑衅作为都来源于美国国会，大陆一直强调国会同样属于美国政府的一部分，美国行政部门应该在外交问题上约束议员。

大陆的这一要求看似不妥，毕竟作为外国，本就不应该关心美国内部的权力分工。但是从现实政治的角度来看，美国国会议员的行为多为选举，若放大其影响力，其实并不利于中美双方化解冲突。因为国会议员直接面向民意，而不必考量具体实施是否能够实现，他们的权力来源和维系方式决定了他们更容易变成鹰派，也更乐于制造对立。事实上，如今在台湾问题上已经形成了一种破窗效应，美国国会议员纷至沓来，以在台湾问题上展现强硬为乐，他们可以借此累积政治资本，如果大陆给予制裁，他们反而更能向选民展示其功绩，可谓无本万利。

问题就在于，这些政客的表演并不会真的给中美关系或者两岸关系带来实质性冲击。中美双方业已达成的某种平衡，没有那么脆弱，一系列涉台法案对行政部门没有约束力，即便有约束力，行政部门基于专业分析也会技巧性回避。事实上，美国国会近年来通过了一系列法案，如《台湾旅行法》、《台湾再保证法》，蓬佩奥卸任前还大幅松绑了一系列行政限制，但实际上美国官方依然在坚持过往的工作惯例，这就说明在两岸问题上美国政府充分认知到敏感性，不愿轻易打破双方的平衡。

有意思的是，这次外委会有五位议员投下反对票，分析就认为他们是担心大陆会认为该法案过分支持台湾，进而采取行动导致对台湾不利，他们才是理性的抉择。从这个角度看，大陆应该做的是不给那些投机政客炒作的机会，淡化处理运作相关法案的各种关系人，同时致力于内部修法和对台政策升级的准备，从而在法对法、实力对实力的层面上获取新的平衡。