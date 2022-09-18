台湾莫落入军备竞赛陷阱

来源：中时电子报

作者：黄惠华

美国参议院外委会通过《台湾政策法》刺激北京，两岸专家学者莫不忧心升高军事紧张态势。台湾总统蔡英文在一份政府声明中表示，2023年的国防开支将增加近14%，总支出将达到194亿美元，占GDP的2.4%，创历史新高。根据2023年度国防预算之编列，国防部表示，预算重点将持续推动“机舰国造”、提高装备妥善、补充弹药存量并提升后备战力，发展“不对称作战”能力。

2022年3月，中国大陆公布国防预算比2021年增加7.1%，高达到2116.2亿美元，尽管外界批评中国军费不透明、低估的现象。解放军一路追赶采购、研发先进武器，包括导弹系统、隐形战机、各式各样新的航舰、船舰等等。

台湾现在才开始苦苦追赶，国防开支连续第六年调整，过去的预算通常年增长率不超过4%，多年来政府在国防领域上投资相对较少，主要资金用在国防改革，包括预备役培训、军队招募、军事训练质量上，这时候面对两岸军事对抗加剧，提高预算，可以说是花钱买心安，看起来更像是一场军备竞赛。

无论是台湾、美国还是中国大陆，都在为战争准备，如果台海爆发冲突，台湾实际上有自卫能力，不但有自主研发的武器，也有美国武器。美国向台湾出售武器主要目的是为了维持两岸军事平衡。但台湾一边向美国采购重武器追求平衡，一边要发展不对称作战，蔡英文称，为积极提升台湾“不对称”作战能力，无人机产业将是未来发展重点。看起来像是陷入了军备竞赛的困境之中。

台湾一直想学乌克兰以不对称作战，但是乌克兰军事战略提到的风险部分，主要是乌俄两军实力的差异问题，依照乌克兰综合防御能力，泽连斯基政府不追求与俄罗斯进行军备竞赛，这将导致国家过度军事化，反而拖垮国家经济。

不对称致胜关键，要能找到省力不费时的“施力点”，其中关键在现代化军队与高科技武器，例如2020年亚美尼亚与阿塞拜疆的战争，由于亚美尼亚科技武器与侦察能力明显落后，影响到战术战法的运用；相较于阿塞拜疆重金整军改造现代化军队，加上新战术运用，这场战争阿塞拜疆打赢了这场战争。

此外，台湾还可以学习日本重金研发新进高科技武器，如果美国愿意提供高精度导弹系统以及情监侦系统的话，有助于强化不对称作战的能力。

俄罗斯是一个发展不对称战略经验丰富的国家，有了苏联瓦解的前车之鉴，俄罗斯向来避免与美国军备竞赛，一方面将预算放在先进武器自主研发上，一方面出口武器，平衡军事支出。

台湾虽然有武器自主研发的能力，但军工产业规模与实力，是否能够达到量产，碍于台湾地位，武器是否能够出口都还是一个问号，现阶段军费支出“只出不进”，恐怕难以平衡军事开支，因此必须更加小心避免陷入军备竞赛困境之中。

作者为台湾国际战略学会副研究员