和中国经济说拜拜 谈何容易

来源：台湾《旺报》社评

苹果加速生产基地多元化布局，在印度新辟产线，生产最新旗舰型iPhone机种，Google也传出考虑将Pixel系列手机一到两成的产能，从大陆移转到印度。一时间，印度制造取代中国、甚至是外资加快撤离大陆，再度成为焦点新闻。

中国链结反而深化

苹果与Google转移产能已非新鲜事，纬创早在2017年就到印度设厂，代工生产较低阶iPhone，2018年中美贸易战开打后，苹果执行长库克多次呼吁供应商将产能转移至印度、越南等地，以规避供应链过度集中大陆的风险，大陆生产重镇角色显得风雨飘摇。

不过，产能迁移需要时间，也不如想像中容易。 《纽约时报》曾经报道，苹果部分高阶机种移往印度生产后，苹果对大陆依赖程度未降反升。关键在于大陆高阶技术人力与零组件供应商的重要性日益提升，加上大陆严厉的防疫清零政策，让苹果欧美高阶人力不愿赴大陆出差，逼使苹果必须大量聘雇大陆当地中高阶人才，并将决策权转移大陆员工，苹果供应链的中国链结反而深化。根据GlobalData统计，今年以来苹果在大陆新聘员工相比2020年高出五成，其中多数都是曾受西方高等教育的大陆公民。

另一方面，近年来大陆零组件供应商逐渐切入苹果供应链，成为不可或缺的存在。过去iPhone虽在大陆生产制造，但大多数零组件来自美、日、韩等地，大陆负责附加价值最低端的组装流程，就附加价值而言，对iPhone的贡献度不高。但随着大陆技术的进步，一些重要的零组件，如面板、扬声器、电池与镜头模组等，已开始采用大陆本土企业设计制造产品。据统计，大陆对iPhone贡献度已从过去约3.6%，大幅提高至25%；在供应商方面，大陆（51家）去年更是首度超越台湾（48家），成为苹果最大供应商来源。

这足以证明，科技大厂想摆脱对中国的依赖多么困难，若加入大陆市场诱因，那么和中国说拜拜，就更是不容易，苹果最近一些政策就显得非常舍不得离开大陆。譬如，苹果可能不甩美国制裁禁令，最新iPhone 14的快闪记忆体晶片，将采用大陆最大记忆体晶片制造商长江存储的产品，就是一个重要讯号。

外商投资稳定成长

不可否认，大陆从90年代开始的全球化浪潮中受惠，要稳定经济发展，实现2035年“社会主义现代化”与2050年“社会主义现代化强国”两目标，仍需要与世界经济深度链结。持续改革开放的政策与环境，吸引外资并深化与世界科技大厂的合作，绝对是关键中的关键。大陆经济若没有开放的元素在背后支撑与催化，大概都很难达到现今的水准，只要大陆对外开放大趋势不变，尽管部分企业会因为中美对抗、疫情防控太严、人力成本提高或市场多元布局等因素，选择降低大陆产能或离开大陆，但也有许多企业看好大陆市场未来性而加码投资。

在苹果宣称iPhone 14考虑采用长江存储生产的快闪记忆体晶片之际，德国化工巨头巴斯夫（BASF）重磅宣布，将在广东湛江启动规模高达100亿欧元（140亿新元）的投资案。甫于厦门落幕的第22届投洽会，即使处于疫情管控仍严、外资出走疑虑不断的风波下，还是吸引超过90多个国家及地区、4000多家企业参与，合作协议总投资额达3420亿人民币（688亿新元）。

会中发布的《中国外资统计公报2022》指出，奠基于过去改革开放的基础，大陆外人直接投资（FDI）仍在稳定成长。 2021年大陆实际使用外资约1.2兆人民币，年增15.8%；FDI流入占全球比重则是来到11.4%，稳居全球第二。即便将时间缩短至今年1至7月，实际使用外资金额仍旧高达1239.2亿美元，较去年同期大增21.5%。这都足以论证，外资正在加速撤离中国的说法，言过其实。