希望加强台湾安全，反而置人民于险境？

来源：台湾《联合报》社论

美国参议院外委会修正通过《台湾政策法》草案，将送交院会辩论表决。此法对美陆台关系的冲击，毋庸待言，未来参众两院是否通过，拜登总统是否会签署生效，都还有变数，但是国会抢得外交主动权，不会是第一次，而类似的法案，究竟是促进台湾的安全，还是挑衅台海的稳定，都有待进一步厘清。

对于此法，北京与白宫难得站在同一阵线：中国大陆事先一再警告，法案生效对台海的影响将比佩洛西访台更严重；美国行政部门也有保留，甚至明显反对。所幸外委会审议时，将三项敏感条文做了相当修正，包括删除美国在台协会处长比照驻外大使，由总统提名、需参院同意的条款；将台湾代表处正名条款，修正为“建议”由美国行政部门与台湾先协商；并把台湾当作“非北约主要盟友”，修正为“比照非北约主要盟友”。

这个会期开会时间剩不到50天，11月又有期中选举，更有国防授权法与联邦总预算法须优先通过，台湾政策法能否排上全院辩论都不确定。即使参议院全院通过，也需众议院通过；若行政部门不同意，总统还能行使否决权，那么两院还得投票推翻总统的否决。

友台法案胎死腹中，不是没有先例。1999年“台湾安全加强法案”就因克林顿政府反对，最后未过。但如果国会受到外在刺激，也可能优先审理，取得超过三分之二的多数，即使拜登也不敢撄其锋，台湾政策法不是没有通过的可能。

就算这个会期没过，只要大陆持续准备武力犯台、美中对抗升高，以后类似的友台法案还是会陆续提出，因为背后的两个因素会持续发酵。其一是，美国国会对外交政策，尤其是对两岸政策的影响正在加强，尤其是近年来美国国会对华政策出现了空前一致的强硬，对台湾支持也空前增强，国会不断突破行政当局的限制，加强与台湾关系。

此外，由于当前美国国内的政治两极化，拜登政府在对内关键议题上有求于国会，使得国会在干预外交安全事务方面获得更大权力。但国会的决策方式与行政部门有很大不同，这对于处理十分敏感和危险的台湾问题，不是什么好消息。

其二是此法案对大陆能够达到吓阻效果，还是更挑衅台海隐定？整个法案最重要的精神是吓阻中国大陆对台动武，除对台湾提供吓阻武器，还在军备移转上比照“非北约主要盟友”，并且未来四年提供台湾45亿美元（63亿新元）的无偿军事援助，另加码第五年提供20亿美元，这已等同美国对以色列的军援。除了军事吓阻，还有经济吓阻。路透引用知情人士指，除已知对俄罗斯的制裁外，拜登政府还在研究更强的综合制裁方案，好让中国大陆攻台前三思。

然而，最值得注意的是，参院外委会表决时投下反对票或表现两难的友台议员看法。马基认为台湾政策法案推翻美国的“战略模糊”、破坏美国的“一中政策”，并可能带来区域不稳定；墨菲也反对把“战略模糊”改为“战略清晰”，他认为任何政策必须能够提升台湾安全、降低两岸军事冲突。至于罗姆尼虽然投赞成票，但承认他是很两难的，他认为想要尽快帮助台湾增加防卫力量，反而会适得其反，因为这会刺激中国大陆加快准备进犯台湾。

在台湾一片喜迎热盼中，更应重视这三位一向挺台的参议员意见。他们其实道出了这个法案的问题：既希望促进台湾安全，但是却有可能引发不预见的后果，反而置台湾人民于日益增加的危险当中，福祸相倚、吉凶同域。