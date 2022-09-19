澳洲建核潜艇涉核扩散 澳英美盟加剧地区紧张

来源：香港《明报》社评

由美国主导、英国和澳洲加入的“澳英美联盟”（AUKUS）成立一周年，这个国家安全同盟一鸣惊人之作是英美帮助澳洲建造核潜艇，国际原子能机构刚结束审查有关议案是否违反《核不扩散条约》，结果竟然是通过。西方国家对于核扩散的双重标准令人诟病，值得担忧的是，澳洲改变原来无核的大洋洲，足以加剧这个地区的局势紧张，形成先例更会令其他国家诸如日本援引这个准则，从此难得安宁。

澳洲订购八艘核潜艇 却称无意发展核武器

去年9月15日，美英澳三国签订名为AUKUS的盟约，合作内容包括人工智能、量子科技、水下动力、超音速和反超音速，以及电子战等技术。这些都涉及军事科技，AUKUS这个名副其实的准军事联盟成立第三天，澳洲宣布取消跟法国购买常规潜艇的订单，转而向美国及英国合作发展核动力潜艇。

核潜艇可以毋须“加铀”连续长时间高速潜航，航程能够环绕地球20圈。澳洲地处南半球底端，二战结束以来从未受到任何军事威胁，缘何要发展一种具有远航攻击能力的武器，其目的是要加入美国主导的印太地区战略，针对中国的企图，不言而喻。

核潜艇就是在潜艇上安装一个核反应堆，以高浓度浓缩铀作为燃料，美国或者英国向澳洲转让这种技术，有扩散核武器的嫌疑。中国、美国和英国同为核不扩散条约签署国，中国遂向国际原子能机构提出要求，讨论这个核转让方案是否合规。澳洲一再声称，其无能力也无意将潜艇上的核反应堆转化成核武器，经过四次专门会议讨论，国际原子能机构认为美英转让核技术给澳洲可以在该机构的监督下，遵守核不扩散条约的规定，意思就是不会干预英美对澳洲的核技术转让。

美国可以运用其在国际原子能机构的影响力，投票否决中国提出的质疑，但科学的常识是不能否定的，有能力在潜艇内安装核反应堆，就有能力发展核武器。国际原子能机构在AUKUS议案中掩耳盗铃，立下一个十分坏的先例，这次可以放澳洲一马，下次又将放谁国一马？

澳洲是无核国，既无核武器，也没有核发电厂，唯一的反应堆，只是用于生产医疗放射性同位素，铀浓缩度仅需20%。澳洲在1998年由国会通过法例，禁止兴建核发电厂，近年朝野皆有声音要改变这个能源政策，但对于发展核武器，国内的反核势力不会噤声，国际上的反对声音也不绝于耳。

印尼是第一个高调反对的国家，因为澳洲打破常规发展核潜艇，就是要在离开澳洲本土远距离作战，首当其冲的是夹在中国与澳洲中间的印尼，一旦硝烟弥漫而发生核事故，殃及池鱼的辐射范围一定涵盖印尼。

澳洲一再声称无能力以及无意发展核武器，是否无意先不说，无能力的历史有根有据。在1952至1957年间，英国在澳洲12次核试爆，核辐射对军事人员造成伤害，对试爆周边的地区造成核污染，当中大部分是原居民的领地，英国人一走了之，澳洲政府却不闻不问。现在澳洲一举要购买八艘核潜艇，一旦发生核事故需要处置，卖方鞭长莫及难以全力照料，澳洲无能力处置而造成核灾难也并非不可能。

美国护航澳洲购核武器 难料何时也放日本一马

日本对于发展高端武器的野心不息，现在跃跃欲试的火箭技术，要发展成导弹技术，只是一纸之隔。美国基于印太地区战略而转让核潜艇技术给澳洲，并且运用其影响力在国际原子能机构得到“合法性”，假以时日，美国基于同样原因，放日本一马，让日本拥有核武器，也不是不可能的事，一旦如此，世界将永无宁日。

日本拥有33个用于发电的核反应堆，目前运作的有10个，对于民用核技术已是相当成熟。但2011年福岛核事故发生后手足无措，所造成的问题，至今还没有完善的解决方案，还准备将核污水倾倒海上，继续污染其他国家。倘若因为核武器出意外，后果不堪设想。

世界上拥有核潜艇的国家只有六个，但力量悬殊，美国拥有71艘，俄罗斯33艘，英国11艘，法国10艘，中国三艘和印度两艘。澳洲成为第七个拥有核潜艇国家，对于世界的“武器平衡”版图不会造成太大的改变。令人担心的是核不扩散条约的原则与执行，以及国际原子能机构的监督力量，竟然是如此的虚弱。

美国打破核不扩散的原则与规定，无视国际秩序的行径，一旦形成恶劣的先例，中国如果也转让核潜艇技术给其他国家，到时国际社会如何争拗是将来的事情，但AUKUS这个准军事同盟的行为，造成的即时后果是加速地区局势紧张，中俄两国海军，从在太平洋军演，到现在联合巡航，都是在应对地区局势紧张的反制措施，这种你来我往的攻守易形，将会在不断演变中升级。

开弓没有回头箭，现在叫美国收手只是缘木求鱼，叫中国克制无疑是马放南山，不太平的日子看来愈来愈近。