人民币“破7”，别被“狼来了”唬住

来源：环球时报

作者：董少鹏

最近几天，人民币对美元汇率波动引起不小关注。笔者认为，看待汇率不可刻舟求剑。近期波动并没有改变人民币坚挺的趋势，也没有改变中国对外贸易的平衡，而主要是金融市场投资者情绪波动和小幅跟风导致的，不构成持续性抛压动能，不具备“狼来了效应”。

第一，今年以来面对美元环境的波动，人民币币值总体上保持坚挺，这一基本面并未改变。

今年1月1日至9月16日，美元指数累计上涨14%以上，而人民币对美元汇率中间价下跌8%，两者币值波动幅度并不相等。相比而言，人民币兑英镑、欧元、日元等主要货币的汇率中间价，分别升值8.0%、4.0%、14.1%。人民币对一篮子货币汇率指数9月9日当周为102.1，与今年初水平基本相当。这表明，人民币汇率波动的确是受到美元强势的直接影响，但基于中国经济运行、对外贸易的有利形势，人民币币值依然坚挺。

今年3月下旬起，人民币对美元汇率开启一波下行，与美元加息周期的起点相呼应。美联储至今已经加息225个基点，并且可能在9月再度大幅加息。美元强势导致市场情绪波动及部分投资者小幅跟风，即抛售人民币、购入美元，但从人民币对美元贬值幅度来看，总体上属于“市场自发调节”范畴，不构成持续性抛压动能。

第二，人民币汇率合理波动恰恰是市场有效的表现，“该波动时不波动”不是我们希望看到的。

即使在近期人民币对美元汇率“破7”的情况下，市场主体仍然保持理性。8月份，剔除远期履约部分的银行代客收汇结汇率比今年前7个月均值上升3.5个百分点，付汇购汇率下降2.3个百分点。这说明，投资者结汇意愿上升、购汇动机趋弱。归根结底，这是中国经济恢复向好的趋势所决定的。

货币升贬值本身，并不完全等同于持续的升贬值预期，尽管二者之间有交织、重合。建立有弹性的汇率机制就是为了及时释放压力，避免将压力累积下来集中爆发。人民币汇率双向浮动是符合市场规律的，也是我们所乐见的。只要能得到基本面支撑，货币贬值和升值都是可以的；汇率能及时传导真实供需信号是好事。目前，日元对美元汇率贬值20%以上，但并没有发生货币危机，这就说明，币值和实体经济相互验证，有利于化解市场风险。

第三，中国经济金融持续扩大开放，有利于人民币币值保持长期稳健。

相对于2019年人民币对美元汇率“破7”，此次中国人民银行除了降低外汇存款准备金率，并没有采取更多的调控举措，这表明，管理层更倾向于通过构建“跨境资本流动动态均衡”机制来开展汇率预期管理。

中国在全球经济下行、疫情反复的形势下，始终坚持开放政策不动摇。近三年来通过货物贸易和直接投资两大通道，跨境资金稳步流入中国，发挥了基础性的顺差作用。对境外机构进一步开放债券市场，丰富了外汇市场的参与主体和资金来源。即使在美联储大幅加息等外部压力增大的情况下，中国跨境资本流动依然保持均衡，这是中国扩大开放，增强市场动力、定力的有力表现。

基于此，国际热钱借人民币汇率波动撤出或加码中国市场，对中国外资顺差的影响幅度显著降低。再加上国内外贸企业运用外汇期货期权工具套保的能力显著增强，跟风炒作者减少，也增强了国内外汇市场的稳定性。

鉴于美元的特殊地位，中长期看，人民币汇率均衡将继续充分考虑美元指数的升降，通过完善市场机制、拓展市场深度消化其负面影响，保持人民币汇率的合理弹性。但如果人民币对美元汇率过度偏离美元指数，即万一“狼真的来了”，也需采取更加有力的措施加以调控。