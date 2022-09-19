美台危险探戈 “一中”原则没有修正主义

来源：香港01

作者：陈郑为

美国参议院外委会9月14日通过《台湾政策法》，外界多将该法视为《台湾关系法》后，美国对台政策做出的最重大调整。尽管在美国白宫的压力下，法案最终在一些政治敏感与别具有象征性的条文进行修改退让，以降低美国违逆其一中政策的冲击，但不论法案接下来如何发展，中美情势都已不容乐观，北京方面即刻回应将紧盯相关动向，强调视情况采取一切必要措施反制。

虽然擅于玩火的美国国会部门最终有所退缩，诸如将原先草案版本示意的台湾驻美机构更名“台湾代表处”，由“美国政策”修正并淡化为建议性质的“国会意见”，并移除美国在台协会处长将比照美国驻外使节的常规提名程序，以示无意在提升美台外交关系层面上做文章，配合拜登（Joe Biden）政府降低华府对北京的挑衅敌意。

表面观之，在白宫干预下，《台湾政策法》草案两项高调提升美台外交关系的条文相继被淡化与删除，虽能显示一中政策作为美国对华国策不变，且是美国朝野两党现阶段都无法也无意跨越的政治红线；但就实里评之，《台湾政策法》草案在审议前夕闹得风风火火，肇因多项条文内涵了美台关系或由长期“非官方”交往倒向“半官方”性质互动而去，以及透过如提供台湾四年45亿美元（63亿新元）军援资金、赋予台湾“主要非北约盟友”（Major non-NATO Ally）地位等作为，谱成美台“准军事同盟”关系的建成。

然而，虽外界一时听闻《台湾政策法》在美国参议院外委会获高票通过，胆颤心惊，但后见敏感抵触一中原则相关条文遭到“弃守”，不免为忐忑的中美关系松一口气。然而，若就这部法案原高举美台关系“半官方化”与“准军事同盟化”二点目标而言，纵然美国国会在美台关系“半官方化”方面的挑衅及时收手，但美国在介入台湾军事决策、规划，以及计划落实，甚至要求美国国防部得有卫台的年度评估等作为，却更显强势，法案导向美台“准军事同盟化”的指向并未削弱。可以说，虽《台湾政策法》得到适度修正，但美国对台在立法层面的“大利好”，实是“先进两步，再退一步”，现实上依旧是以蚕食的方式取得了增量。

正是由于美国改以蚕食增量的方式推动友台法案，哪怕若干条文被视为软化、退缩的修正，依旧无改台湾方面回应法案通过后的趾高气昂。然而，除非美国内部留有共识，决意要颠覆既有的一中政策，否则这类看似不做大文章，却频频小动作的偷吃步，对于美台关系与台湾本体利益来说，都是短多长空之举。

首先，美国政客企图以台湾问题杠杆中美关系，本身就犯了尾巴摇狗的错误，从结构到层次认识都是本末倒置；其次，美国内部反中团伙与台独势力遥相呼应，刻意在扬升美台关系上打擦边、甚至窃以为得蚕食增量，以跳探戈的方式“以退为进”，堂而皇之地将一中原则视作“可修正主义式”的中美关系政治基础，除了误判一中原则得以“美修”外，伴随的结果也必然是从始至终低估北京未来回应反制的强度。中国大陆外交部9月15日回应便称，《台湾政策法》如果继续审议推进甚至通过成法，将极大动摇中美关系的政治基础，对中美关系以及台海和平稳定将造成极其严重的后果。北京存在捍卫国家主权和领土完整的坚定意志，没有折扣空间，美台当局当有自知。

最后，回到“苦主”台湾身上。延续过往“丧事喜办”的“精神”，台湾透过游说，以及协同美国内部反陆力量大打反陆作战，实际上走得每一步都得付出相应代价；一如乌克兰付出乌克兰的，台湾将来也会付出自己的。蔡英文政府近年来一直觉得自己有民主捷径、有美国靠山，这基本叫做价值观扭曲，就像乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）的处境，总会遭遇纠正；但台湾不同于乌克兰之处，在于乌克兰作为国际承认的主权国家，不论如何与俄罗斯博弈缠斗，始终拥有自己的姓名，而台湾始终冠着美国姓氏而存活，活在美国霸权的价值半径里，不忘再自我刨一份民主的优越感，聚在一起炫耀、乃至与乌克兰比较，当真是越光鲜越可悲。佩洛西（Nancy Pelosi）访台如是，如今窃喜《台湾政策法》蚕食增量美台关系再进一步亦若是。