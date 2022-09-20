美国输出通膨 全球经济同遭冲击

来源：台湾《经济日报》社论

台币贬破31，欧元不到1比1；人民币全力守7，日圆下探147。美国操纵汇率，完全不靠干预；只要提高利率，全球汇市战栗。从今年3月美联储（Fed）首度升息之后，美元即一路震荡走高，同期间台币及人民币对美元都贬值近10%，韩元贬值更多，日圆自不用说。依照美国自己的定义，这当然不是“操纵”汇率；但世人只要略懂经济学原理，都知道利率变动对汇率的影响。现在美国通膨飙高，必须紧缩货币政策压低通膨，美元同时升值自然更妙。美国是否承认“操纵”并不重要，大家心知肚明就好。

重要的是从更深层来看，美元升值主要源于Fed大幅升息，升息目的当然是对抗通膨，但通膨升高的元凶又是什么？人人都说是能源价格飙涨，但美国西德州油价目前已与去年10月大致相当，汽油价格也明显下跌，通膨为何居高不下？再说冠病疫情，对总供给与总需求的影响是“双杀”之局，为何只见通膨，不见通缩？真正原因，其实是美国货币与财政政策过度宽松所致。先前Fed不仅将利率降至近零，同时实施量化宽松大肆注入流动性，政府也动支数兆美元移转给付。2020年疫情肆虐，对通膨影响不显；但2021年经济逐步解禁，通膨初露爪牙，Fed却坚持“过渡论”，拜登政府也再砸1.9兆美元（2.67万亿新元）。总供给停滞，总需求暴增，通膨岂能不节节升高？

如今Fed知错已改，但拜登政府仍坚持扩张路线。拜登坚信只要使中产家庭的生活负担能力更强，就是在对抗通膨，因此国会通过“通膨削减法案”，补贴消费者的绿能、药品及教育费用。但事实却是此案对经济体系再度注入4850亿美元的新增需求，只会喂养通膨，而非削减通膨。宾州大学华顿预算模型的模拟结果显示，在此案实施的头几年，反而会使通膨率稍稍上升，原因是扩大社福及医疗补助可能使民众支出增加。至于鼓励绿能投资、半导体制造及强化基础建设，虽然能够促进供给，从而降低通膨压力，但这些投资在短期也只会使总需求增加，反而推升通膨。

拜登对通膨现况的发言，听起来好像与大部分美国人并非活在相同时空。 7月整体消费者物价指数（CPI）与6月持平，拜登立刻高喊“零通膨”；8月比7月上升0.1%，拜登的回应是“我不担心，因为这只是1%的十分之一”，但美国股市为何因此暴跌？拜登这些说法或许是为了安抚美国民众，然而他实在是高估了自己的说服技巧，且大大低估了美国民众的常识水平。

声望崇隆的经济学家、财政部长耶伦，力推“俄罗斯出口原油价格上限”行动计划；既要迫使俄罗斯不减少石油供给，又企图控制进口国的石油需求，同时还要限制俄油出口价格。这是在用“看得见的手”，紧抓“看不见的手”。耶伦这套妙用经济学理的计划一旦付诸实施，结果究竟是成功压低油价，还是制造油价动荡？年底前就能见真章。

除了拜登政府，无论是经济学界或金融市场，都对美国的通膨展望不敢乐观。英国金融时报（FT）对首要院校经济学者所做的最新调查显示，大部分学者认为为了压低通膨，美国政策利率在整个2023年都将维持在4%以上。拜登的扩张政策，只会继续拖Fed紧缩措施的后腿，利率势必更高，美元还会更强。对全球经济的冲击，一是美国对外输出通膨，迫使其他国家同步紧缩，压制全球经济成长；二是导致财政脆弱国家陷入金融危机，甚至破产，斯里兰卡与巴基斯坦只是首例。8月美国通膨再度冲高，也将这场“反向汇率战”带入新一回合。

台湾绝对避不开双率冲击，央行尤须临渊履薄，审慎因应。