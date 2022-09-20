用制度建设推进领导干部能上能下

来源：澎湃新闻

作者：方圆

近日，中共中央办公厅印发了《推进领导干部能上能下规定》（以下简称《规定》），并发出通知，要求各地区各部门认真遵照执行。

这是自2015年《规定》试行版出台以来，时隔七年中央再次对规定进行完善，今年8月19日经中共中央政治局常委会会议修订，9月8日发布。这充分表明，我们党长期高度重视、着力用制度建设推进领导干部能上能下。这是一部随着实践的不断发展，不断与时俱进的党内法规。

《规定》明确的领导干部“不适宜担任现职”情形，从原来的10条，修订为15条。从新增加的条款，以及对原条款的修订看，内容更加广泛、全面。如“年度考核被确定为不称职，或者连续两年被确定为基本称职，以及民主测评优秀和称职得票率达不到三分之二，经认定确属不适宜担任现职的”，这一新增的情形之一，明确了“下”的具体标准，增强了年度考核和民主测评制度的刚性。

事实上，关于领导干部“能上不能下”的现象，并不是今天才有的。党中央在七年前出台规定，正是顺应了我们党的自身建设发展所需，把推进领导干部能上能下作为全面从严治党、从严管理干部的重要内容。应当说，这些年在推进干部能上能下的问题上，还是有卓有成效的。

但是在现实生活中，一些地方在干部任用上“能上不能下”，特别是“不能下”的问题，依然困扰着干部队伍的管理。除了因为违法违纪被查办、被“一票否决”、“退居二线”等非下不可的硬性规定外，很少有领导干部因为“不适宜担任现职”被调整下来的。

造成这一现象的一个主要原因，就是一些地方对“不适宜担任现职”认识偏差，没有引起高度重视，在具体认定和操作中不能严格按照规定执行。因此，必须从制度上打破干部“只能上不能下”的传统，打破一些干部“只要不犯大错误就不会下”的思维定式，打消一些干部“做碌碌无为太平官”、“不求有功但求无过”“没有功劳有苦劳”的想法，从制度上减少干部“不能下”的组织阻力。

新修订的《规定》，给了我们对推进领导干部“能下”的新认识。比如，“（一）政治能力不过硬，缺乏应有的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在不折不扣贯彻落实党中央决策部署、结合实际推动落地见效上存在明显差距的；”“（二）理想信念动摇，在涉及党的领导、中国特色社会主义制度等重大原则问题上立场不坚定、态度暧昧，关键时刻经不住考验的。”为什么把这两种情形列为“不适宜担任现职”最前面？

习近平总书记强调：“每一种法治形态背后都有一套政治理论，每一种法治模式当中都有一种政治逻辑，每一条法治道路底下都有一种政治立场。”《推进领导干部能上能下规定》具有强烈政治属性、鲜明价值导向、科学严密逻辑、统一规范功能，高度凝结党的理论创新和实践经验。只有从这个高度去认识《规定》，才会有执行和落实的自觉。

新修订的《规定》，具体规范更加深入，更加细致，更加增强了针对性、科学性、可行性、实用性和可操作性，现在的关键就在于制度落实。好制度要想真正发挥其积极作用，还需真落实。坚持制度面前人人平等，严格把领导干部“能上能下”制度执行到人到事，才能确实保证能者上、庸者下、劣者汰，形成良好的用人导向和制度环境。